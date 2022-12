Grand chamboulement à la direction de Salesforce

Il y a moins de trois mois, Marc Benioff et Bret Taylor, co-PDG de Salesforce, ont fait preuve de solidarité lors des discours et des sessions communes de la conférence annuelle Dreamforce. Le 30 novembre, Bret Taylor a révélé qu'il quittait son poste à compter du 31 janvier, apparemment pour lancer une autre startup.

Six jours après l’annonce de la démission de Bret Taylor, le cofondateur et PDG de Slack, Stewart Butterfield, a annoncé qu'il allait également quitter son poste, deux ans après l'acquisition de son entreprise par Salesforce pour 27,7 milliards de dollars. Il sera remplacé par l'ancienne cadre de Microsoft et de Sonos, Lidiane Jones, actuellement vice-présidente et directrice générale de Salesforce Experience Cloud. Lidiane Jones travaille pour Salesforce depuis 2019. Par ailleurs, le PDG et président de Tableau, Mark Nelson, a quitté l'entreprisele 1er décembre. Il avait remplacé Adam Selipsky après sa nomination à la tête d’AWS. Salesforce a indiqué qu'il n'y aura pas de successeur, puisque l’entreprise estime avoir terminé l’intégration des équipes de Tableau.

Le départ le plus surprenant demeure celui de Bret Taylor. Son mandat de 14 mois sera finalement plus court que celui du précédent co-PDG Keith Block, qui a duré 18 mois et est parti juste au moment où la pandémie s'est installée en 2020. Lors de la conférence téléphonique sur les résultats trimestriels de la société, le 30 novembre, M. Taylor a déclaré qu'il prévoyait de « revenir à ses racines entrepreneuriales ».

Bret Taylor a lancé le réseau social FriendFeed, qui a été racheté en 2009 par Facebook (aujourd'hui Meta), où il est devenu directeur technique. En 2012, il est parti lancer Quip, le concurrent de Google Docs, que Salesforce a acquis en 2016, marquant le début de son ascension au poste de co-PDG.

« Même après cette transition, je ferai toujours partie de cette entreprise », avance Bret Taylor, « et je ferai toujours partie de cette communauté ».

Marc Benioff a déclaré que le départ de Taylor était bouleversant et constituait un moment difficile pour Salesforce. Dans le même temps, il a ajouté que Taylor aura toujours un foyer chez Salesforce et lui a souhaité de démarrer une « troisième grande entreprise ».

« Vous ne pouvez pas garder un tigre sauvage dans une cage », a-t-il commenté. Il a poursuivi en s'adressant directement à Taylor : « Nous allons essayer de vous faire revenir d'une manière ou d'une autre ».

Le timing est logique si Bret Taylor prévoit effectivement de créer une autre entreprise, avance Jason Wong, un analyste de Gartner.

« Les ralentissements technologiques sont toujours un bon moment pour créer des startups, car malheureusement, avec tous les licenciements, vous avez des talents disponibles », constate Jason Wong. « Bret Taylor certainement son propre capital. Il n'a pas nécessairement besoin de lever des fonds ».

Le possible effet du rachat de Twitter Les accords de codirection ne sont pas toujours efficaces à long terme, mais ils le sont parfois. Le mandat de M. Taylor a été marqué par l'acquisition et l'intégration de Slack dans la plateforme Salesforce et par le lancement récent de Genie. Selon Liz Miller, analyste chez Constellation Research, Bret Taylor a mis Salesforce sur la bonne voie pour fournir plateforme composable. En général, la composabilité est possible lorsque les applications et l'infrastructure peuvent être adaptées aux besoins d'une entreprise individuelle à partir de modules standard. Dans le cas de Salesforce, les principaux composants composables comprennent Genie pour la veille client et Slack pour la collaboration. Taylor a également présidé le conseil d'administration de Twitter lors de sa vente tumultueuse à Elon Musk, qui a ensuite licencié le conseil. Cela a peut-être joué un rôle dans son départ de Salesforce. « Il doit être épuisé », estime Liz Miller. « Il a "Slackifié" Salesforce, tout en continuant à travailler pour obtenir l'accord concernant Twitter. Il mérite un an dans une villa isolée avec une vue imprenable. Mais d'après ce que j'ai appris de Taylor au fil des ans, il va revenir au cœur de la création et de la construction ».