En forte croissance, IFS lance un club utilisateurs en France

À l’occasion de son deuxième évènement clients en France, IFS – l’éditeur d’ERP, de solutions de gestion d’actifs (EAM) et de Field Service Management – a annoncé la création d’un club utilisateurs dans le pays.

Réunies le jeudi 25 mai au cœur de Paris pour cet IFS Connect, les 300 personnes de l’audience (clients et prospects) ont très chaudement applaudi cette « surprise du chef ».

Un tel club s’inscrit dans la suite logique du développement de l’éditeur. « La communauté IFS grandit », se réjouit le Country Manager, Alexandre Revol. « À l’époque du premier IFS Connect [N.D.R. : en 2021], vous étiez une centaine. […] Nous gagnons entre 20 et 30 nouveaux clients par an », continue-t-il. « Et nous avons même dû arrêter les inscriptions ! Nous n’avions plus de place », renchérit Jérémy Jeanjean, son Presales Manager.

IFS : un éditeur « résilient », « solide » et « pérenne »

Cette dynamique se voit également au niveau mondial où la stratégie du directeur général Darren Roos, le Sud-Africain au look « rock » original dans le monde de l’ERP, semble porter ses fruits (cloudification, modularité, concentration sur quelques verticaux).

« Ce que je voudrais souligner au-delà de ces chiffres, c’est la cohérence et la résilience que nous avons construites. » Constance MincIFS

Avec son milliard de dollars de revenus et une valorisation de 10 milliards, IFS ne joue certes pas dans la même cour que les mastodontes de l’ERP, SAP (30 milliards de revenus) et Oracle (42 milliards) voire Workday (6 milliards). Mais l’éditeur d’origine suédoise insiste : il se focalise sur trois composants (ERP, EAM, FSM) pour six industries – « pas une de plus, on reste dans les verticaux où l’on a de vraies différences » dixit Alexandre Revol – pour mieux adapter la solution à leurs besoins métiers (Énergie et Utilities, Aerospacial et Défense, Ingénierie et Construction, Manufacturing, Industrie de services, Telco).

Pour rassurer sur cette « petite taille », Constance Minc, la CFO d’IGT (la Holding au-dessus d’IFS), égrène les chiffres positifs sur la scène d’IFS Connect : une croissance de +25 % par an depuis 5 ans, une rentabilité qui a progressé de plus de 15 points (« et plus de rentabilité, c’est plus de réinvestissement dans le produit et plus de perspectives d’acquisitions », vante-t-elle), 6 500 clients dans 80 pays (dont 430 sur la nouvelle version SaaS IFS Cloud), un nombre de partenaires multipliés par 10 (de 50 à 500) et des effectifs qui sont passés de 4 000 personnes à 5 500 (dont une centaine en France selon les comptes sociaux déposés).

« Ce que je voudrais souligner au-delà de ces chiffres », continue-t-elle, « c’est la cohérence et la résilience que nous avons construites. Nous avons grandi vite, mais cela n’a pas été une région ou une année en particulier. C’est une croissance graduelle, linéaire. Ce qui donne aujourd’hui une entreprise solide », insiste Constance Minc qui parle de « pérennité ».

« Je pense que c’est essentiel pour nos clients de savoir qu’on sera là, sur le chemin de leur transformation digitale, pour de nombreuses années », synthétise-t-elle.