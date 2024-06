StorMagic veut succéder à VMware dans les PME

StorMagic, éditeur de systèmes de stockage pour TPE et petites PME, lancera cet été un système d’hyperconvergence complet. Baptisé SvHCI, il packagera l’hyperviseur KVM (et les outils QEMU), le routage virtuel Open vSwitch et le SDS SvSAN. StorMagic commercialisait déjà ce dernier pour simuler une baie de stockage en mode bloc à partir des disques d’un serveur.

Conçu pour les toutes petites configurations, SvHCI est capable d’exécuter des machines virtuelles Linux ou Windows, de les mettre en réseau et de leur offrir du stockage sur des serveurs qui n’ont que 4 Go de RAM, deux cœurs x86 et un port Ethernet 1 Gbit/s. A l’instar de SvSAN, SvHCI nécessite d’être installé sur un minimum de deux serveurs pour fonctionner.

Le prix de SvHCI sera calculé selon le nombre de serveurs sur lesquels il s’exécute et selon leur capacité de stockage. StorMagic indique un prix minimum d’environ 2000 € par serveur équipé de 2 To de stockage. Des tarifs pour des capacités de 6, 12, 24 et 48 To seront proposés.

Occuper le segment des PME abandonné par Broadcom

Alors que SvSAN visait surtout à permettre aux petits clients de VMware de bénéficier d’un pool de stockage à partager entre leurs VM, SvHCI se propose de remplacer chez ces mêmes clients le logiciel de virtualisation vSphere dont la tarification a changé depuis le rachat de VMware par Broadcom.

En l’occurrence, les petites entreprises ne peuvent plus acheter le produit de base, l’hyperviseur ESXi. Comme tous les grands clients de VMware, elles devraient désormais payer une souscription mensuelle pour l’ensemble du catalogue.

« La nouvelle stratégie commerciale que Broadcom a mise en place pour VMware incite les petits clients historiques à se fournir ailleurs. Ces petits clients étant plutôt des utilisateurs de systèmes hyperconvergés – où serveurs, réseau et stockage sont virtualisés ensemble – il y a nécessairement un marché grandissant pour des alternatives historiques comme Nutanix ou d’autres solutions similaires, basées sur des logiciels libres », observe l’analyste Marc Staimer, du cabinet de conseil Dragon Slayer Consulting.

Il appelle à ne pas minorer l’importance de ces petits clients. « Il s’agit de 80 % de la base historique d'utilisateurs de VMware, que Broadcom veut faire disparaître », lance-t-il !

Une solution essentiellement simple

StorMagic prétend avoir personnalisé les modules Open source qui composent SvHCI à des fins de stabilité et de simplicité pour des environnements professionnels de taille locale : succursale, point de vente, cabinet médical, etc. « Nous n’avons nullement l’intention d’adresser les datacenters », résume Bruce Kornfeld, le directeur des produits chez StorMagic.

« Il n’est pas non plus question de proposer des consoles d’administration en cloud, des capacités de stockage infinies, etc. Il s’agit d’une solution d’hyperconvergence qui se veut avant tout excessivement simple à déployer », dit-il, en précisant que la solution sera livrée avec un logiciel de migration automatique depuis VMware.

« En réalité, nous travaillions sur ce produit depuis des années, mais nous ne l’avions jamais commercialisé. Il n’y avait pas vraiment d’intérêt à proposer une alternative à VMware sur le marché des PME. Le rachat de VMware par Broadcom a changé la donne », ajoute-t-il.

Comme d’autres solutions de stockage originales, citons celles de Qumulo et Vast Data, les systèmes de StorMagic sont essentiellement vendus par HPE qui les préinstalle sur ses serveurs.