SAP unifie ses applications CX

SAP a unifié ses applications pour les commerciaux, le marketing, le e-commerce et le service client. L’éditeur les connecte au passage plus intimement au reste de ses applications métiers. Le tout est destiné à n’avoir qu’une seule plateforme technologique pour favoriser l’automatisation, l’Intelligence artificielle (IA) et le développement d’apps.

Pour Liz Miller, analyste chez Constellation Research, ce résultat est l’aboutissement de quatre années de travail passées à réarchitecturer l’environnement cloud de SAP pour ouvrir les flux de données CX entre les applications et l’ERP (et inversement).

« Cela ne ressemble peut-être pas à une grande transformation technologique avec une vague d’outils révolutionnaires pour les utilisateurs, mais c’est une chose qu’il fallait faire pour libérer ces données qui, autrement, restaient éparpillées dans différentes applications que SAP a rachetées au fil du temps », ajoute-t-elle. « À présent, on peut mettre du CX partout, et connecter le CX à tous les systèmes SAP ».