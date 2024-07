VMware : « Nous restons la seule solution de transformation »

« La nouvelle offre commerciale de VMware correspond simplement à la transformation des entreprises ! Bien sûr que cette transformation a un coût important, mais c’est intrinsèque, cela va au-delà des tarifs que pratique VMware. Et, justement, nous sommes là pour être à l’écoute des entreprises, pour discuter avec elles des tarifs les plus arrangeants », lance Marc Dollois, le directeur général de VMware France (en photo), en pleine opération de déminage, après un semestre de situation chaotique.

À date, les clients n’ont pas semblé décolérer face aux nouvelles pratiques commerciales que l’éditeur leur a imposées. Le Cigref, l’association des grandes entreprises et des administrations françaises utilisatrices de produits et services informatiques, appelle depuis avril la Commission européenne à l’aide pour qu’elle oblige l’éditeur à reculer. Il estime que ses ventes, désormais par abonnement et par bundle, coûteraient à l’économie de l’UE 15 milliards d’euros supplémentaires, rien que sur les deux prochaines années.

« Mais nous n’avons pas réorganisé notre offre pour augmenter nos tarifs. Nous l’avons fait pour passer d’un catalogue de 3 000 références, qui était devenu illisible, à seulement deux références qui comprennent tous les modules fonctionnels : VMware Cloud Foundation (VCF), pour les grandes entreprises qui veulent disposer de leur propre cloud IaaS, et VMware vSphere Foundation (VVF), pour les autres qui veulent simplement motoriser leur datacenter », argumente Marc Dollois.

Selon le DG français, ce changement d’approche commerciale était simplement une nécessité pour s’adapter à un nouveau contexte de marché. « Il y a quatre/cinq ans, nos clients nous ont dit qu’ils allaient abandonner leurs data centers, devenus trop complexes, pour migrer toute leur informatique en cloud public, qui promettait d’être bien plus simple. Mais ils n’y sont pas parvenus, car le cloud ne leur a jamais permis de disposer d’une plateforme complète. »

« Aujourd’hui, ces entreprises veulent redéployer leur informatique sur site. Et elles sont revenues vers nous en nous demandant une offre aussi simple que celle du cloud public, où toutes les fonctions sont immédiatement disponibles depuis un seul portail. Nous n’avons rien fait d’autre », assure le DG France.

Déminer la communication « brutale » de Broadcom

Décryptage. VMware est l’éditeur numéro un parmi les logiciels d’infrastructure. Toutes les grandes entreprises et la plupart des moins grandes utilisent ses solutions de virtualisation pour faciliter l’exécution des applications sur leurs serveurs.

Ses technologies propriétaires, qui désolidarisent les logiciels des machines physiques, ont créé une dépendance technologique telle qu’il faudrait reconstruire un data center en partant de zéro pour utiliser une solution alternative. Une perspective qui ne fait évidemment envie à personne, tant elle coûterait en temps, en ressources humaines et en frais de migration.

C’est pourtant l’option la plus débattue depuis le début de l’année. Du moins parmi les clients, les prestataires et les fournisseurs avec lesquels LeMagIT a pu s’entretenir. En cause : VMware s’est fait racheter en novembre 2023 par son compatriote Broadcom. Et celui-ci a annoncé dès le premier jour qu’il rembourserait rapidement son investissement de 61 milliards de dollars (plus 8 mds $ pour le paiement des dettes) à coups d’augmentations tarifaires censées lui rapporter 8,5 mds $ de bénéfices en plus par an.

Tout le monde a immédiatement compris que ces augmentations seraient sévères. Elles l’avaient déjà été quand Broadcom avait racheté CA et Symantec. Même si le mégabundle VCF a vu son prix catalogue diminuer de 30 %, nombre d’entreprises qui n’utilisaient que quelques produits parmi les 3 000 du catalogue VMware ont calculé que l’obligation de tout installer pourrait multiplier leur facture annuelle par… 12.

« Je reconnais que la communication de Broadcom a sans doute été trop brutale et que cela a soulevé de manière inutile des craintes. Nous sommes désolés de cela. » Marc DolloisDirecteur général, VMware France

« Non ! Je reconnais que la communication de Broadcom a sans doute été trop brutale et que cela a soulevé de manière inutile des craintes. Nous sommes désolés de cela. Mais, non, la vocation des bundles est au contraire de permettre aux entreprises qui investissent aujourd’hui 1 € dans VMware d’économiser 2 à 3 € dans les coûts opérationnels de leurs data centers. Par exemple, comme le stockage vSAN est désormais entièrement intégré, vous n’avez plus à investir dans l’intégration d’un stockage acheté à part », se défend Marc Dollois.

« Le fait est que les entreprises doivent aujourd’hui transformer leur datacenter pour qu’il fonctionne comme le cloud d’un hyperscaler. C’est-à-dire qu’elles doivent réinvestir dans des équipements plus efficaces. Lorsque nous avons fait des études avec nos clients, nous sommes arrivés à la conclusion que le prix qu’ils avaient calculé pour nos solutions sur leurs infrastructures actuelles serait in fine 30 % inférieur sur les infrastructures qu’elles allaient déployer à la place », ajoute-t-il.

Selon lui, les bundles VCF et VVF permettraient de déployer plus facilement – d’un clic, ou presque – des choses plus intéressantes. Y compris chez les entreprises de taille moyenne, voire petites, qui n’avaient jamais eu les ressources nécessaires pour passer de simples serveurs exécutant des machines virtuelles à des infrastructures qui surveillent leur qualité de service. On pense notamment aux logiciels de supervision Aria, très attrayants sur le papier, mais dont l’installation à part aurait découragé plus d’un DSI.