Comment Huawei va tenter d’imposer son cloud en Europe

Le fournisseur chinois Huawei a manifestement la ferme intention d’exister en Europe en tant que fournisseur de cloud. La stratégie peut de prime abord paraître jonchée d’obstacles, tant les géants américains du secteur – AWS, Azure, GCP et, dans une moindre mesure, OCI – semblent avoir déjà conquis tout ce qui pouvait l’être, dans une Union européenne qui veut désormais en finir avec ces clouds étrangers qui mettent à mal sa souveraineté.

« Il ne s’agit pas de proposer aux Européens un énième hyperscaler étranger similaire à ce qui existe déjà. D’une part, notre cloud, en Europe, est spécifique à l’Europe, avec des contrats et des services conçus pour la législation européenne. D’autre part, il s’agit de proposer des services originaux, qui n’existent dans aucun autre cloud, en particulier en ce qui concerne l’IA », argumente un commercial du fournisseur, rencontré lors du récent salon MWC 2025, et qui ne souhaite pas que son nom soit cité tant qu’il n’a pas obtenu son titre de porte-parole officiel pour Huawei.

Sur son stand, il fait la démonstration de services d’IA packagés qui semblent, en effet, inédits. En vedette, de nombreux avatars – des « humains synthétiques » – interagissent avec les utilisateurs de manière bien plus efficace que les habituels chatbots en mode texte.

Selon notre interlocuteur, ces avatars feraient un véritable carton en Asie. Toutes les entreprises commerciales auraient adopté ces robots au visage abondamment expressif en remplacement de leurs habituelles hotlines, voire sous la forme de kiosques dans les points de vente. Ils parlent et comprennent parfaitement la langue de l’utilisateur, et ils se connectent en temps réel à une multitude d’autres IA pour résoudre les problématiques qu’on leur présente.

Plus loin, un service en ligne sert à piloter des véhicules autonomes sur un chantier. On programme leurs tâches comme on le ferait dans un jeu vidéo et la console rend compte de leurs parcours en temps réel. « Nous avons développé ainsi plus de 120 services spécifiques pour une cinquantaine de secteurs d’activité », assure le commercial de Huawei.

Deux objectifs : les opérateurs et les clouds privés Selon lui, il y aurait surtout deux raisons fondamentales qui pourraient appuyer le succès de ce nouveau Huawei Cloud européen. La première est que tous les opérateurs télécoms qui utilisent des équipements Huawei sont de fait déjà des clients de l’offre. C’est en effet sur ce Huawei Cloud que fonctionnent tous les cœurs de réseau et les services de haut niveau qui vont de pair avec les antennes, les RAN et autres points de raccordement. Huawei imagine que les opérateurs vont vouloir bâtir sur ces ressources de base des services de plus haut niveau, son cloud leur fournissant la boîte à outils complète pour y parvenir. On se souvient que Flexible Engine, le cloud IaaS public d’Orange, était par exemple entièrement basé sur une infrastructure Huawei, tant du point des baies matérielles que des services logiciels qui découlaient d’une implémentation d’OpenStack par Huawei. Notre interlocuteur ignore si Orange entend lancer une nouvelle version de Flexible Engine basée sur ce nouveau Huawei Cloud. « Les trois scénarios d’utilisation que nous mettons en avant sont l’utilisation d’un Huawei Cloud 100 % privé et étanche, un mode hybride où l’instance privée peut interagir avec des ressources supplémentaires en ligne, ainsi qu’un mode Edge. » Un commercial sur le stand de Huawei La seconde raison est qu’il s’agit moins d’héberger des applications et des données en mode cloud public que de vendre aux entreprises des instances privées de Huawei Cloud, qu’elles peuvent déployer dans la confidentialité de leurs murs. C’est d’ailleurs ce qu’avait fait Orange avec Flexible Engine. Baptisée Huawei Cloud Stack, la solution prend la forme d’une armoire rack avec des serveurs, du stockage et du réseau, tous de marque Huawei et qui exécutent localement les services de Huawei Cloud. « Nous sommes bien plus orientés cloud privé et cloud hybride que les hyperscalers américains. Les trois scénarios d’utilisation que nous mettons en avant sont l’utilisation d’un Huawei Cloud 100 % privé et étanche, un mode hybride où l’instance privée peut interagir avec des ressources supplémentaires en ligne, ainsi qu’un mode Edge. » « Dans ce dernier scénario, la baie Huawei Cloud Stack sera typiquement déployée dans un entrepôt ou une usine pour un fonctionnement autonome. Et, de temps en temps, elle se connectera à notre cloud public (pour nourrir la console de supervision) auquel notre client aura souscrit », détaille le commercial de Huawei.