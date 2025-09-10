phonlamaiphoto - stock.adobe.com
Un cadre sur deux voit l’IA comme un futur collègue
Pour le baromètre Expectra 2025, les profils IT sont ceux qui ont connu la plus forte progression salariale. Autre enseignement, les cadres de tous secteurs utilisent de plus en plus l’intelligence artificielle, au point que la majorité d’entre eux pourrait l’imaginer comme un collègue à part entière.
Selon le baromètre Expectra (groupe Manpower) de 2025, les rémunérations des cadres de l’IT enregistreraient une hausse de 4,4 % sur un an, contre une moyenne nationale de 3,9 %.
Cette forte progression confirme que, dans un environnement marqué par la transformation numérique, des tensions persistent sur des profils très recherchés comme les spécialistes du cloud, de la cybersécurité, de la data science, de l’IA ou du machine learning.
Les architectes logiciels en Île-de-France verraient ainsi leur rémunération progresser de 10,2 %, pour atteindre une médiane de 62 640 euros. Les consultants en cybersécurité enregistrent pour leur part la plus forte augmentation nationale (+9,5 %, 49 020 euros).
L’IA, levier de rémunération et nouveau collègue
Le baromètre s’intéresse également à la perception de l’intelligence artificielle par les cadres. Résultat, 83 % d’entre eux déclarent l’avoir déjà intégrée dans leur quotidien. Les cadres ne verraient donc pas l’IA comme une menace, mais, pour 66 %, comme un « super assistant » – un assistant qui serait d’ores et déjà capable de les délester de tâches répétitives pour 77 % d’entre eux.
Plus frappant encore, près d’un cadre sur deux (49 %) envisage l’IA comme « un futur collègue à part entière ». Cette proportion grimpe même à 59 % chez les utilisateurs réguliers et à 56 % parmi les managers qui supervisent plus de cinq collaborateurs.
Une très large majorité de cadres (85 %) estime par ailleurs que l’IA transformera leurs missions et renforcera le rôle des compétences humaines, comme l’analyse ou la créativité.
Un manque de formation et d’accompagnement à l’IA
Pour en revenir aux salaires, 68 % des cadres considèrent que la maîtrise de l’IA augmentera les perspectives de rémunération… à condition de faire évoluer leurs compétences (ce qu’anticipent quasiment tous les cadres, à 91 %).
Khaled AboulaichDirecteur général, Expectra
Problème, l’étude souligne un décalage entre ces attentes et les pratiques des entreprises. Plus d’un cadre sur deux jugerait que son employeur n’évalue pas suffisamment l’impact de l’IA sur les missions et regrette un manque d’accompagnement et de formations concrètes.
« La généralisation de l’IA dans tous les métiers a été bien intégrée par les cadres qui ne subissent pas cette technologie. Ils se projettent avec elle, conscients qu’elle est en train de transformer leurs métiers », résume Khaled Aboulaich, directeur général d’Expectra. « Pour les entreprises, le défi est désormais d’accompagner ce changement en encourageant l’esprit critique et en formant les collaborateurs à un usage éthique de l’IA », prévient-il.