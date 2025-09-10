Un cadre sur deux voit l’IA comme un futur collègue

Selon le baromètre Expectra (groupe Manpower) de 2025, les rémunérations des cadres de l’IT enregistreraient une hausse de 4,4 % sur un an, contre une moyenne nationale de 3,9 %.

Cette forte progression confirme que, dans un environnement marqué par la transformation numérique, des tensions persistent sur des profils très recherchés comme les spécialistes du cloud, de la cybersécurité, de la data science, de l’IA ou du machine learning.

Les architectes logiciels en Île-de-France verraient ainsi leur rémunération progresser de 10,2 %, pour atteindre une médiane de 62 640 euros. Les consultants en cybersécurité enregistrent pour leur part la plus forte augmentation nationale (+9,5 %, 49 020 euros).

L’IA, levier de rémunération et nouveau collègue Le baromètre s’intéresse également à la perception de l’intelligence artificielle par les cadres. Résultat, 83 % d’entre eux déclarent l’avoir déjà intégrée dans leur quotidien. Les cadres ne verraient donc pas l’IA comme une menace, mais, pour 66 %, comme un « super assistant » – un assistant qui serait d’ores et déjà capable de les délester de tâches répétitives pour 77 % d’entre eux. Plus frappant encore, près d’un cadre sur deux (49 %) envisage l’IA comme « un futur collègue à part entière ». Cette proportion grimpe même à 59 % chez les utilisateurs réguliers et à 56 % parmi les managers qui supervisent plus de cinq collaborateurs. Une très large majorité de cadres (85 %) estime par ailleurs que l’IA transformera leurs missions et renforcera le rôle des compétences humaines, comme l’analyse ou la créativité.