Taiwan refuse de partager la production de puces d’IA avec les USA

Incident diplomatique. La vice-première ministre de Taiwan, Cheng Li-chun, tout juste rentrée d’un déplacement à Washington ce jeudi, a appris à sa descente d’avion que l’actuel secrétaire au Commerce américain, le milliardaire Howard Lutnick, avait prétendu dans la presse avoir discuté avec elle d’une répartition à 50-50 de la production de puces entre les deux pays. Problème, ce sujet n’a selon elle pas été abordé. Son voyage concernait les taxes réciproques sur les exportations. Pire, elle se dit fermement opposée à un tel projet.

Le gouvernement de Taiwan a même dû se fendre d’un communiqué officiel qui précise : « nous n’avons jamais fait de promesse de type 50-50 et nous n’accepterons pas de telles conditions. Nous allons redoubler de vigilance à ce sujet (...) Le dossier qui est toujours en discussion est celui des tarifs douaniers entre les USA et Taiwan. Le projet de modifier la chaîne mondiale d’approvisionnement des puces est la seule idée des USA. »

En l’état, les exportations taiwanaises sont toujours momentanément taxées à 20% en attendant de trouver un accord. Et l’administration Trump menace toujours de porter cette taxe à 100% concernant les puces qui entrent sur son territoire. Taiwan est le berceau de TSMC, le numéro un mondial de la gravure de semiconducteurs, qui fabrique notamment tous les processeurs et GPU de Nvidia, AMD ou encore Apple.

Howard Lutnick, par ailleurs président du fonds d’investissement Cantor Fitzgerald et ardent défenseur des taxes sur les importations américaines, a déclaré au média américain NewsNation : « mon objectif, et celui de cette administration, est de délocaliser significativement la production de puces électroniques – nous devons fabriquer nos propres puces. L’idée que j’ai présentée à Taïwan était : atteignons un équilibre de 50-50. Nous produisons la moitié, et vous, l’autre moitié. »