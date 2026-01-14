SAP achalande ses solutions retail avec de l’IA

SAP fait de l’intelligence artificielle un axe central de l’évolution de ses solutions verticales pour la grande distribution (retail). L’éditeur allemand prévoit en effet de lancer plusieurs outils pour consolider les données de ventes, les stocks, sur les clients et celles des fournisseurs. La promesse de SAP est d’en extraire de nouveaux insights pour améliorer l’opérationnel.

SAP a par exemple présenté Retail Intelligence, une solution pour prévoir la demande et les niveaux de stock en analysant les données issues à la fois des applications du retailer et de celles de ses partenaires tout au long de la chaîne d’approvisionnement. L’outil automatiserait ainsi des processus qui sont encore grandement réalisés manuellement.

Des outils IA pour la planification des assortiments SAP prévoit également de lancer de nouveaux outils pour S/4HANA Cloud Public Edition, pour la planification des assortiments. Les planificateurs chargés de définir les gammes de produits pourront interroger le système en langage naturel via un agent GenAI Joule et obtenir des recommandations sur les articles à inclure ainsi que sur leur tarification. Autre brique annoncée : le Storefront MCP Server dans SAP Commerce Cloud. Pour mémoire, Model Context Protocol (MCP) est un standard conçu pour faire interagir les agents entre eux. Dans ce contexte, le Storefront MCP Server permettra à une plateforme de commerce en ligne de rendre ses stocks et ses prix visibles pour les moteurs de recherche, et les outils de synthèse IA, comme ceux de Google – un mode de recherche qui remplace de plus en plus les résultats traditionnels dans les usages des clients finaux.

Adapter les systèmes existants à l’IA agentique Les outils d’IA générative, dont ceux de SAP, renforcent les interactions entre fournisseurs et distributeurs, observe Ananda Chakravarty, analyste chez IDC, spécialiste des stratégies de merchandising et marketing pour le commerce. Pour lui, les capacités prédictives et la GenAI auront un impact plus profond sur l’ensemble de la supply chain que les technologies précédentes. « Des choses qui n’étaient pas techniquement possibles auparavant – mais dont on savait qu’elles pourraient améliorer l’efficacité – deviennent aujourd’hui réalité, parce qu’il est désormais possible de capter les données et de les centraliser », explique-t-il. Selon l’analyste, SAP serait bien positionné pour déployer les assistants et les agents IA auprès d’une large base de retailers, dont beaucoup exploitent tous les jours entre 40 et 50 applications. L’éditeur s’appuie sur une longue expérience d’intégration de ses applications avec des solutions tierces, dans un contexte de plus en plus « best of breed » (même si SAP tente de le limiter).