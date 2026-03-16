Adobe prépare le grand changement de sa direction générale

Shantanu Narayen va quitter son poste après plus de 18 années comme PDG d’Adobe. Lors de sa 100e présentation de résultats, l’une de ses dernières, le dirigeant historique a vanté le potentiel de l’éditeur pour accompagner les projets d’IA de ses clients.

« Adobe a toujours été un partenaire de confiance des entreprises. Elles nous sollicitent de plus en plus pour les aider à définir leur stratégie d’IA dans la gestion globale de l’expérience client », assure Shantanu Narayen, qui conservera son poste jusqu’à la nomination de son successeur. Il restera ensuite président du conseil d’administration.

L’IA booste les revenus Ce ne sont en tout cas pas les résultats réels d’Adobe qui l’ont poussé à envisager ce retrait. L’offre CX d’Adobe, Experience Platform, a progressé de 30 % au premier trimestre 2026 par rapport au même trimestre de l’année précédente. Et globalement, Adobe a réalisé 6,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires sur le trimestre, soit 12 % de plus qu’un an plus tôt. Mais la bataille pour capter les budgets IA des entreprises s’intensifie. « L’IA continue de tirer notre activité professionnelle. » Anil ChakravarthyPrésident de la division expérience client, Adobe Adobe, historiquement spécialisé dans les logiciels pour les créatifs, cible désormais aussi le marketing des entreprises. Sous l’égide de Shantanu Narayen, l’éditeur a étoffé sa plateforme avec des outils de type CDP, d’analytiques, d’automatisation de parcours clients, de fonctionnalités d’IA et avec le rachat d’une société comme Workfront (gestion de projets). Et cette stratégie porte ses fruits, ont souligné les dirigeants. « L’IA continue de tirer notre activité professionnelle », insiste Anil Chakravarthy, président de la division expérience client d’Adobe. Au Q4 2025, Adobe avait déjà attribué à l’IA un bond de ses ventes, les nouveaux contrats annuels liés à l’IA représentant plus d’un tiers du portefeuille total.

Renouvellement des équipes dirigeantes Shantanu Narayen n’est pas le seul décideur d’Adobe concerné par un départ. L’éditeur semble engagé dans le renouvellement de ses cadres dirigeants. La DSI Cynthia Stoddard a quitté l’entreprise en août, après neuf ans de bons et loyaux services. Lucius DiPhillips, ex-cadre d’Airbnb, l’a remplacée en janvier pour piloter la transformation numérique. Il rapporte à Daniel Durn, DAF et vice-président exécutif chargé des finances, de la technologie, de la sécurité et des opérations, qui a salué son expertise pour « accompagner la croissance et l’innovation à l’ère de l’IA ».