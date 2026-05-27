Claude détrône ChatGPT en entreprise

Pour la première fois, Claude devancerait OpenAI en entreprise. C’est ce que constate Ramp, une plateforme qui analyse les dépenses tech de 50 000 entreprises depuis janvier 2023.

En avril, Claude équiperait plus d’un tiers des entreprises clientes de Ramp. OpenAI, longtemps en tête, reculerait de près de trois points pour s’établir à 32 %.

Sur un an, Anthropic multiplie par quatre son nombre d’utilisateurs quand OpenAI stagne.

Ara Kharazian, économiste principal chez Ramp, tempère cependant ce constat. Pour lui, il serait prématuré de sacrer Anthropic nouveau champion de l’IA.

« Nous n’avons jamais vu un marché aussi mouvant. Les nouveaux entrants peuvent “disrupter” les leaders en seulement quelques mois », analyse Ara Kharazian dans un billet de blog du 13 mai.

L’IA fait exploser les budgets mondiaux L’IA fait en tout cas exploser les budgets. Gartner table sur 2 590 milliards de dollars de dépenses cette année, soit une envolée de 50 %. Les investissements des hyperscalers dans l’infrastructure représentent l’essentiel de cette somme avec près de 1 500 milliards de dollars. Face à l’infrastructure, les modèles d’IA (LLM) occupent encore une niche très modeste. Gartner anticipe néanmoins que ces dépenses vont doubler cette année (33 milliards de dollars), tirées par l’IA agentique. « La consommation augmentera via l’automatisation de processus à plusieurs étapes et à l’intégration dans des suites d’outils plus larges », justifie Gartner qui constate que « les entreprises ont bien identifié le potentiel de l’automatisation agentique ». La hausse des dépenses est aussi largement liée au fait que les fournisseurs de modèles facturent davantage leurs produits, ajoute l’analyste de chez Gartner, John-David Lovelock.

Pivot vers le conseil et l’intégration Autre tendance, les dépenses d’IA se diversifient. Anthropic et OpenAI l’ont bien compris et se tournent désormais vers le conseil et l’intégration. OpenAI a créé un cabinet de conseil, après avoir pris une participation dans Thrive Holdings l’an dernier pour se lancer dans les services IT. Son grand concurrent, Anthropic, multiplie lui aussi ce type d’initiatives. L’entreprise a également passé des accords avec KPMG et PwC.