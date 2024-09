8 aspects clés d'un programme d'audit de sécurité des appareils mobiles

Pour protéger les données de l'entreprise et éviter les incidents de sécurité, le service informatique doit mettre en place un programme d'audit de tous les appareils de l'organisation.

La catégorie des « appareils mobiles » à auditer a évolué au fil des années. Bien que les smartphones et les tablettes soient souvent les premiers appareils auxquels on pense, les audits de sécurité des appareils mobiles doivent désormais englober un paysage plus large.

Les ordinateurs portables sont essentiels, mais les dispositifs IoT le sont également, bien qu'ils soient souvent négligés. Tout appareil capable de se déplacer et de se connecter à différents réseaux — un téléphone portable, un ordinateur portable ou même un appareil intelligent — relève de cette définition élargie. Avec la présence croissante de ces appareils dans le milieu de travail, des contrôles de sécurité solides sont cruciaux. Un programme d'audit complet des appareils mobiles est l'un des moyens les plus efficaces de protéger ces actifs critiques.

Pourquoi les audits de sécurité des appareils mobiles sont importants Les appareils mobiles stockent et transmettent des données sensibles sur des réseaux gérés ou non. Pour atténuer les risques, les services informatiques devraient effectuer un audit de sécurité des appareils mobiles afin d'évaluer systématiquement les mesures de sécurité qui leur sont appliquées. Un audit de sécurité des appareils mobiles évalue des détails tels que les types d'appareils, les versions de systèmes d'exploitation, les politiques, les contrôles d'accès, les mises à jour logicielles et le chiffrement. En examinant ces aspects, les organisations peuvent comprendre à quel point leurs ressources sont protégées contre les potentielles fuites de données. L'audit des appareils mobiles dans l'entreprise ne concerne pas seulement les téléphones portables. Il doit être plus petit qu'un audit réseau complet, mais doit néanmoins inclure tout ce qui se connecte à Internet et peut se déplacer. Certains appareils peuvent sembler fixes ou dédiés à un seul usage, mais ils peuvent encore poser problème s'ils se connectent au Wi-Fi ou au Bluetooth. Les gadgets comme les sonnettes intelligentes ou même les machines à café intelligentes peuvent présenter des risques de sécurité importants. Par exemple, certaines organisations choisissent d'utiliser des clés partagées pour l'authentification réseau plutôt que des méthodes basées sur des certificats plus sécurisées. Si quelqu'un possède cette clé et ajoute son appareil intelligent au réseau de l'entreprise, les administrateurs IT doivent savoir ce que cet appareil fait sur le réseau. Envoie-t-il des données sur le réseau ? Où vont ces données ? Les pirates peuvent-ils l'exploiter ? Il est important de prendre en compte des facteurs tels que la version du système d'exploitation, le support du fabricant et la segmentation du réseau dans un audit mobile. La sécurité réseau étant un élément clé de la sécurité mobile, les administrateurs IT devraient isoler tous les appareils IoT et réseau de l'infrastructure critique de l'entreprise. Un audit ne doit pas être une tâche unique ; il doit faire partie d'un programme plus large et récurrent. Des audits réguliers permettent au service informatique de renforcer les mesures de cybersécurité et de les tenir à jour, tout en sensibilisant les utilisateurs finaux aux meilleures pratiques de sécurité mobile. Un programme d'audit de la sécurité des terminaux mobiles doit inclure des mesures couvrant les principales menaces de sécurité.

8 aspects clés d'un programme d'audit de sécurité des appareils mobiles Lors de la réalisation d'un audit, les administrateurs informatiques doivent prêter attention aux appareils les plus à risque que les employés introduisent dans l'organisation et veiller à ce qu'ils soient à jour avec des correctifs et un support adéquat. Bien que la gestion des appareils mobiles (MDM) soit essentielle pour gérer les accès et prévenir la perte de données, les outils de défense contre les menaces mobiles (MTD) sont également indispensables. Ces outils font désormais partie des nouvelles directives du NIST américain pour la gestion et la sécurisation des appareils. Pour qu'un programme d'audit de sécurité des appareils mobiles soit complet et efficace, les administrateurs doivent se concentrer sur les aspects clés suivants : Politiques et procédures. Les organisations doivent fournir des politiques claires et complètes sur les appareils mobiles. Ces politiques doivent couvrir l'utilisation acceptable, la gestion des données, les mots de passe et l'accès à distance. Le service informatique doit également revoir et mettre à jour régulièrement ces politiques de sécurité. Contrôle d'accès. Des méthodes d'authentification fortes, telles que l'authentification multifactorielle, doivent être mises en place, ainsi que le contrôle d'accès basé sur les rôles pour les données sensibles. De plus, il est essentiel de surveiller et de consigner toutes les tentatives d'accès. Logiciels et mises à jour. Le service informatique doit suivre un calendrier rigoureux de mises à jour des versions du système d'exploitation et des correctifs de sécurité, en donnant la priorité aux mises à jour pour les vulnérabilités critiques. Les outils de MDM peuvent aider à automatiser ces mises à jour et à garantir la conformité. MDM. Le service informatique doit utiliser une plate-forme de MDM complète pour la gestion centralisée, l'application des politiques, le suivi des inventaires, l'effacement à distance et le déploiement d'applications. Les journaux de MDM doivent également être audités régulièrement. Chiffrement. Le service informatique doit mettre en œuvre des protocoles de chiffrement complexes pour les données en transit et au repos. Des exigences de chiffrement pour les informations sensibles sur les appareils doivent également être définies. Envisagez des solutions basées sur le matériel, comme le Trusted Platform Module ou l'Enclave Sécurisée d'Apple, pour améliorer la sécurité et les performances. Formation à la sensibilisation à la sécurité. Les utilisateurs doivent recevoir une formation à la sécurité mobile et à leur rôle dans son maintien. Cela peut inclure des conseils sur l'hygiène des mots de passe, les attaques de phishing, les logiciels malveillants et autres menaces courantes, ainsi que des instructions sur ce qu'il faut faire en cas de perte ou de vol d'appareil. Médias amovibles. Les organisations doivent définir des politiques d'utilisation des supports amovibles avec les appareils mobiles. Imposer le chiffrement des données transférées vers et depuis les supports amovibles, et envisager de restreindre l'accès si ce n'est pas essentiel. Conformité avec le NIST et d'autres normes de sécurité. Les directives du NIST et autres normes de sécurité des données, telles que le Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) et la loi HIPAA, doivent être intégrées dans les programmes d'audit. Évaluer les politiques de mots de passe, les méthodes de chiffrement, les procédures de réponse aux incidents, le MDM, le MTD et d'autres facteurs en fonction de ces normes.