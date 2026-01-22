8 façons d'améliorer la sécurité physique des datacenters

La cybersécurité est une préoccupation majeure en matière de protection des données, mais la sécurité physique est tout aussi importante. Avec le développement du cloud et l'utilisation généralisée de l'IA dans les entreprises, l'infrastructure des datacenters ne fera que s'étendre, ce qui entraînera des vulnérabilités physiques inattendues.

Les progrès en matière de sécurité physique sont nécessaires, car l'architecture et l'infrastructure des datacenters deviennent de plus en plus complexes. Cet article examine huit façons dont les entreprises et les administrateurs peuvent améliorer la sécurité physique des datacenters pour les installations existantes et prévues.

1/ Choix du site Les considérations relatives à la sécurité physique commencent dès la phase de planification, en particulier avec le choix du site. Les datacenters doivent être éloignés des zones exposées aux risques de catastrophes naturelles. Bien que les catastrophes naturelles soient souvent inévitables, il est préférable de rester à l'écart des zones inondables, des failles sismiques et des régions sujettes aux incendies de forêt. Utilisez le paysage du site pour renforcer la sécurité. La végétation, par exemple, peut masquer les détails du bâtiment. Installez des clôtures hautes, des barrières résistantes aux chocs et des entrées fermées pour contrôler le périmètre. Les barrières naturelles et artificielles devraient réduire les menaces liées aux véhicules.

2/ Points d'entrée contrôlés Utilisez des caméras et des gardes pour observer et vérifier toutes les entrées et sorties. Des caméras de vidéosurveillance haute résolution et équipées d'une vision nocturne assurent une surveillance jour et nuit. Vérifiez que tous les points d'accès et les zones critiques sont couverts. Un terrain ouvert autour du bâtiment peut améliorer la sécurité visuelle. Les administrateurs doivent appliquer des politiques de conservation des enregistrements pour analyse et examen ultérieurs. Les systèmes d'alarme doivent inclure des détecteurs de mouvement, des capteurs de fonctionnement des portes et des capteurs de bris de vitre afin d'alerter le personnel de sécurité en cas d'intrusion. Chaque point d'entrée doit également nécessiter une vérification d'identité.

3/ Contrôles d'accès multicouches Les contrôles d'accès et les méthodes de gestion des identités permettent au personnel de sécurité de déterminer si une personne est autorisée à entrer dans l'installation. Les méthodes physiques comprennent les badges électroniques. La biométrie et les codes PIN servent d'authentification multifactorielle. Considérez cette sécurité comme un modèle Zero trust appliqué aux personnes plutôt qu'à l'accès au réseau. La confiance nécessite des vérifications d'identité et des autorisations strictes. Les zones physiques au sein du datacenter peuvent être classées en zones de sécurité faible et élevée, chacune étant soumise à des contrôles d'accès distincts. Soyez vigilant face aux méthodes d'accès par talonnage et par passe-partout. Le talonnage consiste pour une personne à suivre une autre personne à travers une entrée sécurisée sans s'authentifier. Le passe-partout se produit lorsqu'une personne transmet sa carte d'autorisation à une autre personne, utilisant ainsi deux fois les mêmes identifiants pour deux personnes différentes.

4/ Protocoles de gestion des visiteurs Les datacenters nécessitent la présence de personnel de sécurité 24 heures sur 24 afin d'assurer la sécurité et l'intégrité de leurs opérations. Ce personnel applique des protocoles essentiels de gestion des visiteurs, qui commencent par une vérification approfondie de l'identité afin de confirmer la légitimité de toutes les personnes entrant dans les locaux. Le personnel de sécurité tient des registres méticuleux en s'assurant que les visiteurs, y compris les livreurs, s'inscrivent à leur arrivée et à leur départ. Il planifie également les visites guidées nécessaires pour les visiteurs et s'assure que tous les accès sont approuvés à l'avance. Pour renforcer les protocoles, le personnel de sécurité procède à des contrôles corporels, utilise des équipements biométriques et délivre des badges temporaires aux visiteurs, indiquant clairement leur statut et appliquant des restrictions de temps pour leur présence.

5/ Formation et sensibilisation du personnel Instaurez la sensibilisation, la vigilance et la responsabilité dans la culture de l'entreprise. Commencez par une formation à la sensibilisation à la sécurité - n'oubliez pas de renouveler cette formation lorsque les politiques de sécurité sont mises à jour. Assurez-vous que tout le personnel comprend les protocoles d'urgence et les procédures d'intervention. Les employés doivent reconnaître et éviter les attaques d'ingénierie sociale, telles que le phishing, les scarewares et le tailgating. Cette vulnérabilité est l'une des plus graves. Elle s'accompagne généralement d'un sentiment d'urgence ou de crédibilité afin de manipuler psychologiquement le personnel autorisé et l'amener à divulguer des informations sensibles en matière de sécurité.

6/ Surveillance environnementale La surveillance des facteurs environnementaux fournit des informations cruciales sur la circulation de l'air, la température, l'humidité et l'eau. Ces éléments ont une incidence directe sur les performances et la fiabilité des équipements des datacenters. Par exemple, la surveillance des fluctuations de chaleur permet aux équipes des datacenters d'identifier et de corriger les problèmes, réduisant ainsi les pannes d'équipement et les temps d'arrêt. Cette gestion améliore à son tour la confiance des clients et la conformité réglementaire. La surveillance des risques, tels que les risques d'incendie, est également cruciale. La détection précoce de la fumée protège les employés et les équipements. Les systèmes d'extincteurs à tuyaux secs remplissent les tuyaux d'air comprimé et ne libèrent de l'eau que lorsque la tête de l'extincteur détecte un incendie. Cette approche minimise les fuites d'eau accidentelles et permet une extinction efficace des incendies.

7/ Sécurité des armoires et des racks La sécurité du matériel va de pair avec la protection des données. Les armoires de serveurs montées en rack ne doivent être accessibles qu'au personnel autorisé. Verrouillez les armoires de serveurs pour empêcher le vol de disques de stockage ou l'utilisation de dispositifs de copie de données. Veillez également à ce que les serveurs de secours soient installés dans des racks séparés. Sécurisez les postes de travail administratifs et les terminaux de configuration montés en rack, car ils constituent des points d'entrée potentiels pour des accès malveillants ou non autorisés. Protégez les câbles réseau à l'aide de conduits et de protocoles réseau cryptés, tels que Secure Shell.