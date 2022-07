Choix d’un CRM : commencez par anticiper les défis (et la manière de les relever)

Historiquement, le CRM gère les interactions avec les clients pendant le cycle de vente. Mais au fil du temps, les éditeurs ont enrichi leurs suites qui font beaucoup plus et deviennent de vraies plateformes.

Aujourd’hui, les meilleures plateformes CRM optimisent le marketing, accélèrent les workflows et font progresser le SAV. Mais si déployer un nouveau CRM permet de tirer parti de ces bénéfices, un tel projet demande aussi de réfléchir aux défis que posent ces suites.

Quels sont les bénéfices des plateformes CRM ?

Avant d’aborder les défis, rappelons que les plateformes CRM offrent de nombreux atouts au-delà de l’automatisation des forces de ventes. Par exemple :

La personnalisation. Par la connaissance pointue des clients qu’il permet, le CRM peut adapter le marketing, le SAV et plus globalement l’expérience client (CX) à chaque personne (ou à chaque microsegment de marché). Cette approche personnalisée – voire ultra-personnalisée – peut augmenter la satisfaction client et les ventes.

Les organisations ne peuvent personnaliser leurs messages et leurs actions que si elles enregistrent soigneusement toutes les données de leurs clients. C’est là qu’un système CRM entre en jeu.

Les plateformes CRM agrègent les données démographiques, les historiques d’achats et les interactions avec le service client. Grâce à ces informations, les spécialistes du marketing peuvent réaliser des publicités plus ciblées. Côté SAV, comme les CRM permettent aux agents d’accéder à l’historique des interactions, les clients n’ont pas à se répéter auprès de leurs différents interlocuteurs.

Plus grande productivité. Un CRM peut s’interfacer avec d’autres outils et rationaliser des workflows transverses. Par exemple, un CRM peut remplir des formulaires automatiquement avec des informations client provenant de son référentiel (nom, numéro de téléphone, mail, l’adresse, etc.) et les faire signer – en interne ou en externe – avec une signature électronique tierce.

Ces intégrations augmentent la productivité, car elles permettent aux agents d’effectuer diverses tâches à partir d’une seule interface. Par exemple, si une équipe commerciale intègre le CRM avec des applications de messagerie et de calendrier, les vendeurs verront leurs pipelines, les interactions avec les clients et leurs rendez-vous à venir, au même endroit.

L’Intelligence artificielle en action. Les organisations peuvent utiliser des CRM infusés à l’IA pour extraire des informations métiers très précieuses, depuis des données commerciales brutes. Par exemple, les CRM dotés de prédictif peuvent détecter des tendances faibles et donner des recommandations sur les actions à entreprendre. De même, certains CRM utilisent l’IA dans le service client avec l’analyse des sentiments pour détecter les émotions des clients – comme la colère ou la joie – pour que les commerciaux ou les agents des call centers adaptent leurs attitudes.