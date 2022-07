Opérationnels, analytiques, collaboratifs : atouts et contraintes des grands types de CRM

Un CRM (Customer Relationship Management) est conçu pour mieux communiquer avec des prospects, augmenter les ventes et favoriser une relation durable avec les clients.

Pour ce faire, les CRM offrent trois grands types de fonctionnalités – opérationnelles, analytiques et collaboratives – qui couvrent tout le cycle de vie de la relation client :

CRM opérationnel

Les parties opérationnelles des CRM (les parties les plus « traditionnelles ») couvrent l’ensemble des processus commerciaux (au sens large : service client, marketing et ventes) et visent à les unifier.

Leur objectif est de rationaliser toutes les opérations commerciales. Ces outils visent aussi à centraliser en un seul endroit les interactions avec les clients, les ventes, les initiatives marketing et les actions des services et d’assistance pour mieux gérer les clients existants et les prospects.

La grande famille des CRM opérationnels peut être décomposée en trois sous-familles :

Automatisation du marketing . Le marketing communique des informations sur les produits et les services à des publics ciblés. Son automatisation vise à optimiser et à industrialiser la façon d’approcher ces cibles : choix des canaux efficaces (mails, téléphones, publicités sur les réseaux sociaux, etc.), contenus personnalisés, etc.

. Le marketing communique des informations sur les produits et les services à des publics ciblés. Son automatisation vise à optimiser et à industrialiser la façon d’approcher ces cibles : choix des canaux efficaces (mails, téléphones, publicités sur les réseaux sociaux, etc.), contenus personnalisés, etc. Automatisation des forces de ventes (SFA). La Sales Force Automation organise les informations pour aider les commerciaux à répondre au mieux aux besoins des clients et à augmenter leurs ventes. Elle repose sur des modules opérationnels comme la gestion des leads, la gestion des contacts ou la prévision des ventes.

(SFA). La Sales Force Automation organise les informations pour aider les commerciaux à répondre au mieux aux besoins des clients et à augmenter leurs ventes. Elle repose sur des modules opérationnels comme la gestion des leads, la gestion des contacts ou la prévision des ventes. Automatisation des services. Ce composant permet d’améliorer les contacts entre une entreprise (support, SAV, etc.) et ses clients. Les fonctionnalités opérationnelles automatisées couvrent de nombreux aspects, comme la mise en place de boîtes de réception pour dispatcher les mails des clients, la coordination des chats en direct ou la mise en place de chatbots. Elle permet également de préattribuer des tâches à des responsables via des systèmes de tickets. Elle peut aussi inclure la création de bases de connaissances ou de FAQ, entre autres fonctionnalités automatisées et rationalisées, voire augmentées à l’Intelligence artificielle.

Avantages et contraintes des CRM opérationnels

Le CRM opérationnel améliore l’efficacité globale, les processus commerciaux, la coordination interne, la connaissance des clients, les interactions avec eux, le support, la satisfaction et l’image de marque.

Toutefois, comme tout type de CRM, ses atouts dépendent grandement de la qualité des données qu’on y entre (aussi bien lors de la migration, qu’au jour le jour – via la saisie manuelle des collaborateurs ou l’intégration avec d’autres systèmes). Et « nettoyer » des données peut se révéler un chantier délicat et lourd.