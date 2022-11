Cloud IaaS : IDC reconnaît officiellement OVHcloud comme un hyperscaler

OVHcloud est officiellement reconnu par IDC comme un hyperscaler. Dans leur dernière étude « MarketScape Worldwide Public Cloud IaaS », les analystes du cabinet situent le fournisseur de cloud public français dans la même catégorie que les Américains Oracle OCI, IBM cloud et que les Chinois Alibaba et Tencent. À une seule marche du podium où trônent AWS, Azure et GCP. Un sentiment que partageait déjà le cabinet Cloud Mercato dans son comparatif des clouds publics disponibles en Europe, publié un peu avant.

Dans les deux cas, les analystes ont évalué la pertinence des 30 plus importants fournisseurs de cloud présents à l’international. On notera que le Français OBS et l’Allemand T-Systems OTC n’ont pas été retenus dans le graphique final, qui ne retient que les 13 acteurs les plus performants.

« OVHcloud dispose à présent d’une flotte de 33 datacenters, principalement en Europe et Amérique du Nord, mais il étend sa présence en Asie (…) Il offre une grande variété de services IaaS, qui comprennent du cloud privé sur VMware, du stockage en partenariat avec NetApp, de la sauvegarde en partenariat avec Veeam (…). Ses forces sont une tarification transparente et attractive. Par exemple, il ne facture pas les appels API. On note aussi une stratégie très orientée développement durable et une position dominante en Europe concernant les projets de cloud souverain », indique le rapport.