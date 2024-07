efficy met de l’IA dans son CRM

efficy, éditeur belge de solutions de relations clients et de marketing automation, a sorti début juillet une nouvelle version de son CRM maison, E-Deal. Cette mise à jour apporte des changements dans trois domaines principaux : l’intelligence artificielle, l’ergonomie et la connectivité.

Enfin, deux nouvelles APIs ont été ajoutées : l’une pour se connecter à la base d’informations sur les entreprises Pappers (pour la création de fiches entreprises dans le CRM), et l’autre afin de se connecter à data.gouv.fr pour la recherche d’adresses postales. Deux ajouts qui visent à faciliter la saisie de données et à en améliorer la qualité.

Côté UI, l’interface a été modifiée, selon efficy, pour offrir une expérience plus « moderne et fluide ».

Dans l’IA, efficy promet un système d’enrichissement automatique des données de contact à partir des mails, un outil d’analyse de sentiments (pour trier les demandes des clients), et un générateur de contenus pour les campagnes d’e-mailing.

Vers encore plus d’IA dans le CRM belge

« Les scénarios d’IA, la nouvelle ergonomie et l’amélioration de la performance répondent aux attentes des utilisateurs et des administrateurs », assure Emmanuel Vaillant, responsable produit chez efficy.

« Nous multiplions les investissements dans l’IA pour toutes nos solutions CRM et Martech. » efficy

E-Deal est commercialisé en France depuis 1998. Le CRM est aujourd’hui utilisé par plus de 400 clients (dont La Redoute). Ses ambitions sont fortes puisqu’il vise 5 % du marché européen du CRM. Pour y arriver, l’éditeur belge a par exemple racheté le Français INES en 2020.

D’autres fonctionnalités à base d’intelligence artificielle sont déjà prévues dans les prochaines versions pour appuyer sa forte ambition de croissance. « Nous multiplions nos investissements sur l’IA dans toutes nos solutions CRM et Martech », confirme l’éditeur, qui revendique un chiffre d’affaires de 66 millions d’euros et une croissance annuelle de plus de 40 %.