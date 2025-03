Qualtrics se lance dans l’IA agentique pour l’expérience client et les RH

Qualtrics vient de dévoiler ses premiers agents motorisés à l’IA (IA agentique) : Experience Agents. L’offre est prévue pour la seconde moitié de l’année. En parallèle, Qualtrics a présenté Synthetic Research, un outil analytique qui simule la manière dont sera reçu un produit (ou un service) avant son lancement.

Les Experience Agents exploitent les données issues des enquêtes Qualtrics , des discussions en centre d’appel, des avis en ligne et d’autres sources pour mesurer le ressenti des clients et des employés.

Un outil d’A/B testing basé sur l’IA générative

Qualtrics a également présenté Synthetic Research, une méthode de test pour analyser des scénarios imaginaires liés à l’expérience client – comme des campagnes marketing, le lancement d’un produit, ou des modifications de prix.

Cet outil repose sur des données provenant de plusieurs sources (dont Internet). Il est entraîné et supervisé par des experts de Qualtrics.

Actuellement disponible en service managé, Synthetic Research sera proposé en self-service d’ici la fin de l’année.

D’autres acteurs comme Amplitude, Adobe et Optimizely offrent des solutions similaires, connues sous le nom d’A/B testing. Ces outils permettent d’analyser des audiences numériques anonymisées pour tester l’efficacité d’une publicité, d’une campagne ou d’une interface.

La différence, selon Brad Anderson (président des produits, UX, ingénierie et écosystème chez Qualtrics), est que la solution Synthetic Research s’appliquerait à des tests plus généraux sur des produits, des campagnes, et des périmètres encore plus larges.

« Nos panels synthétiques (sic) répondent automatiquement en quelques minutes, voire quelques secondes », assure Brad Anderson. « La vitesse à laquelle les entreprises peuvent affiner et comprendre les prochaines actions à mener en sera radicalement réduite », promet-il.