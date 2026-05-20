Dell World 2026 : l’infra sur site prend sa revanche sur le cloud

5000 clients dans le monde auraient déjà acheté à Dell les équipements serveur accélérés pour l’IA qu’il vend depuis deux ans sous le nom d’AI Factory. Le marché pour ce type d’équipements est évalué entre 3 et 4 000 milliards de dollars d’ici à 2030, car la génération de tokens aura été multipliée par 35 à ce moment-là. Tels sont les quelques chiffres que le PDG Michael Dell (à droite sur la photo en haut de cet article) a partagé en ouverture de la conférence Dell Technology World qui se tient cette semaine à Las Vegas.

Au cours de celle-ci, le constructeur a présenté les dernières évolutions de son catalogue d’équipements pour exécuter des applications d’IA sur site.

« L’IA est le carburant du retour des serveurs dans les entreprises. Car comment, sinon, déployer les meilleurs modèles au monde là où vous en avez besoin, avec la sécurité et la gouvernance dont vous avez besoin ? », a lancé le PDG sur scène, deux mois après avoir préannoncé de nouvelles stations de travail, des racks de supercalcul et son fameux système de stockage révolutionnaire Lightning FS lors de la conférence GTC 2026 de Nvidia.

C’est lors de cette conférence que Jensen Huang avait prédit que 2026 serait l’année charnière lors de laquelle l’économie de l’IA basculerait de l’entraînement en cloud à l’inférence sur site. Parce que le gros de l’entraînement des modèles a été fait. Parce que les entreprises ont désormais des moyens pour utiliser l’IA d’après leurs données (RAG) ou la faire travailler avec leurs propres outils (agents). Et puis parce que, dans un contexte géopolitique compliqué, l’Europe et les autres régions organisent leur économie pour qu’elle ne dépende plus des traitements effectués depuis les clouds américains.

Numéro un des vendeurs de serveurs pour entreprises, Michael Dell n’est pas peu enthousiaste de prendre sa revanche sur les hyperscalers qui ont limité ses ventes, depuis la fin des années 2010.

« Les plus grandes IA sont désormais exécutables sur nos équipements installés sur site. Si vous êtes client de Google Cloud, sachez qu’ils proposent désormais des instances locales basées sur nos serveurs PowerEdge XE9780 pour pouvoir exécuter chez vous tous leurs modèles Gemini 3 », dit Michael Dell.

Et d’énumérer : SpaceX ferait de même avec Grok, Palantir aussi avec Ontology. OpenAI un peu aussi, avec son agent Codex accéléré pour les serveurs Dell et les données stockées sur les baies ObjectScale, mais qui communique toujours avec GPT 5.5 en ligne. Et puis le Français Mistral, qui entraîne désormais ses modèles sur des serveurs Dell PowerEdge XE9712 (deux processeurs ARM Grace, quatre GPU B200, soit les serveurs GB200 NVL72 de Nvidia) plutôt que sur les infrastructures des hyperscalers et qui vendra bientôt directement lui aussi ses IA sur les machines siglées Dell AI Factory.

Le message est surtout que Dell, contrairement aux autres fabricants de serveurs, ne se contente pas d’exécuter sur ses machines les LLM gratuitement téléchargeables. Le fournisseur entend signer sur ses matériels des adaptations de tout ce qui existe en IA. Et il a le soutien de Jensen Huang, le patron de Nvidia (à gauche sur la photo en haut de cet article), qui a rapidement rejoint Micheal Dell sur scène en lançant : « j’adore venir ici pour faire vendre des ordinateurs Dell ».

Des machines Nvidia sous logo Dell Il faut dire que le fleuron des machines pour l’IA que Dell lance cette année à base de puces Nvidia revient à des cartes mères entièrement produites par Nvidia et revendues par Dell dans des boîtiers Dell. Citons, dans le datacenter, le nouveau serveur XE9812 (deux processeurs Vera et quatre GPU Rubin) dont on peut mettre deux unités dans la largeur d’une baie rack et dix-huit en hauteur, pour atteindre 144 GPU et 72 processeurs par baie. Une telle configuration totaliserait 5,5 fois la puissance d’une baie remplie de 18 serveurs GB200 NVL72 de génération précédente et consommerait jusqu’à 130 kW. L’intérêt de la version au logo Dell est qu’elle est équipée d’un système de refroidissement maison, le PowerCool eRDHX (enclosed Rear Door Heat eXchanger). Il tient dans la porte arrière de la baie et sert d’échangeur thermique aussi bien pour les unités refroidies à l’eau, que pour celles dont la chaleur est évacuée par ventilateur. Ce système hybride, qui s’adapte à toutes les baies, permet de refroidir des unités ventilées (les unités de stockage sur SSD notamment) dont la dissipation thermique cumule jusqu’à 80 kW dans une baie. Concernant les unités par refroidissement liquide, son circuit fermé fait passer une eau sortante à presque 60 °C en une eau entrante à 36 °C. Sur le bureau, Dell fait la même chose avec les stations de travail mises au point par Nvidia. En particulier pour la dernière DGX Station, ici renommée Dell Pro Max with GB300 (basée sur une puce « Ultra Superchip GB300 » de Nvidia qui regroupe un processeur Grace, un GPU B300 et 288 Go de mémoire HBM, plus 496 Go de DRAM LPDDR5X). Elle est équipée d’un système de refroidissement liquide « Dell MaxCool » en circuit fermé. Dans celui-ci l’eau capte les calories de l’Ultra Superchip et de la RAM, puis les diffuse sur une série de ventilateurs. Précisons que la puce principale consomme et dissipe à elle seule 1,5 kW. Et sur scène, la machine est toujours présentée comme une revanche face au cloud : « Cette station a la puissance nécessaire pour générer un milliard de tokens en 24 heures. C’est ce que fait un développeur qui fait tourner dix agents d’IA. En cloud, ces 24 heures vous auraient coûté 3 400 dollars ! Sur le bureau, avec cette station que vous possédez, elles vous coûtent zéro dollar », lance Jeff Clarke, le numéro deux de Dell. Il ne précise en revanche pas le prix d’achat de la station. Il devrait tout de même se situer aux alentours de… 100 000 dollars.