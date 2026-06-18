Il y a un an, l’État lançait un grand plan d’action pour sensibiliser les entreprises à l’Intelligence artificielle. « Osez l’IA » fixait alors comme objectif un taux d’adoption de cette technologie de 100 % des grandes entreprises, 80 % des PME ETI, et 50 % des TPE d’ici 2030.

Un an plus tard, le plan a touché 35 000 entreprises. Bien, mais peut mieux faire mieux.

Plus « d’ambassadeurs » et un site pour identifier des cas d’usage Lors de VivaTech, la ministre déléguée chargée de l’Intelligence artificielle et du Numérique, Anne Le Henanff, a promis que « Osez l’IA » allait oser accélérer. Première décision, 45 nouveaux « ambassadeurs » portent le nombre total d’accompagnants agréés à 615 pour couvrir plus de régions (dont les DROM et les COM). Leur liste est accessible en ligne. Deuxième action, une « plateforme » (sic) développée par Bpifrance illustre les usages concrets de l’IA en entreprise. En clair, le site pose plusieurs questions pour déterminer quelles applications ont de la valeur dans le contexte précis du décideur.

Deux programmes d'accompagnement et un catalogue souverain Enfin, Bpifrance Conseil va mettre en œuvre deux dispositifs d’accompagnement, payants, et cofinancés par le plan « France 2030 ». Les « Diagnostics Data IA » doivent aider les PME et les ETI à identifier le potentiel de l’IA avec une l’intervention d’un expert technique qui fera « un premier état des lieux [de] 8 jours-hommes, pour un coût de 10 000 € HT », précise Bercy. France 2030 prendra en charge de 40 % de la note. « Les experts pourront s’appuyer sur un catalogue de solutions souveraines d’IA pour PME/ETI afin de recommander des solutions adaptées à chaque entreprise », ajoute le Ministère. Le « pourrait » laisse cependant penser qu’ils ne seront pas obligés de prescrire du souverain. L’État promet que ce catalogue sera publié pendant l’été avec le soutien du Hub France IA. Le second dispositif de Bpifrance (« Accélérateurs IA ») prend le relais avec des accompagnements sur 18 mois pour « formaliser la réflexion stratégique autour de la performance et de la transformation numérique avec l’IA. »