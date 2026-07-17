Divalto promet ses premiers agents IA pour la rentrée

Il n’y a pas que les grands groupes qui ont droit aux agents. Divalto, l’éditeur alsacien d’ERP et de CRM qui cible les ETI et les PME, promet d’en intégrer à ses outils à la rentrée 2026.

À la différence d’un « assistant » qui se contente de répondre à une question, un agent est capable de décomposer un objectif en plusieurs tâches, puis de réaliser les actions attendues par l’utilisateur en mobilisant des données et des outils.

Tous les « gros » éditeurs d’applications métiers – Salesforce, Workday, SAP, Oracle, IFS en tête – ont investi massivement pour « augmenter » leurs solutions avec ces IA qui automatisent des processus entiers. SAP parle même aujourd’hui « d’entreprise autonome ».