Bleu et S3NS attirent aussi les éditeurs métiers de tailles intermédiaires

La gamme de logiciels disponibles sur Bleu et sur S3NS se diversifie. Plusieurs gros éditeurs ont déjà annoncé qu’ils hébergeraient leurs solutions sur ces infrastructures, comme SAP dans l’ERP ou OpenText dans la GED. L’Allemand Thinkproject, spécialiste des outils métiers pour le secteur de la construction (ConTech), leur emboîte le pas aujourd’hui.

Pour Thinkproject, ces partenariats avec Bleu et S3NS s’inscrivent dans la continuité de ses certifications européennes comme ISO 27001 et le label C5 en Allemagne.

Ses outils ne seront pas de facto SecNumCloud, mais en étant disponible dans un environnement qui l’est, Thinkproject devrait pouvoir répondre plus facilement à des besoins des maîtres d’ouvrage et de gestions d’actifs (BIM, EAM, FSM, gestion des contrats) dans des projets d’infrastructures sensibles (centrales nucléaires, génie civil, casernes, réseaux de traitement de l’eau, etc.)