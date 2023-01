Les tendances clefs du Big Data en 2023 (et après)

Dans le Big Data, de nouvelles architectures et de nouvelles techniques de collecte, de traitement, de gestion et d’analyse du patrimoine de données des organisations ne cessent d’émerger. Voici un aperçu des tendances 2023.

Cette explosion de la diversité des données oblige de plus en plus à penser au-delà du cadre traditionnel bien structuré de l’entrepôt de données.

Les assistants numériques et les capteurs IoT , en particulier, entraînent une augmentation rapide des besoins en matière de gestion du Big data dans des secteurs aussi divers que le commerce, la finance, l’assurance, l’industrie ou l’énergie, et même dans le secteur public.

Le rythme de production de nouvelles données devrait continuer à s’accélérer. Et les sources en dehors des bases traditionnelles (transactions, etc.) continueront à être le moteur de ce mouvement.

Le Edge plus central que jamais

En outre, le traitement du Big data continue de se déplacer en partie vers les appareils eux-mêmes. Les avancées en matière de processeurs font que ces « devices » sont de plus en plus puissants, et donc de plus en plus capables de collecter et de stocker des données de manière autonome, sans solliciter d’infrastructures distantes de stockage ou de calcul.

Par exemple, les applications mobiles des banques peuvent aujourd’hui gérer de nombreuses tâches comme le dépôt de chèques sans avoir à envoyer des images aux systèmes centraux pour traitement.

Traiter ou préparer les informations directement dans les appareils ou les capteurs (ou à proximité) est aujourd’hui bien connu sous le nom de « Edge computing ». Ce type d’architecture décentralisée optimise les performances et le stockage en réduisant la nécessité de faire transiter toutes les données par le réseau. En réduisant les calculs et les traitements par un système distant, le Edge réduit les frais de stockage, de bande passante et de traitement dans le cloud. Il accélère également l’analytique et peut fournir des réponses plus rapides à l’utilisateur.

Autant d’atouts qui expliquent qui expliquent qu’en 2023, le Edge devrait être plus central que jamais.