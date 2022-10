Cloud public, privé, hybride... Quel modèle choisir ?

La pratique usuelle veut que les clouds privés soient plus particulièrement adaptés aux applications qui exigent conformité et sécurité, tandis que les clouds publics seraient plus avantageux pour les fonctions pointues prêtes à l’emploi et les usages temporaires. Quant au cloud hybride, plus récent, il est censé offrir la maîtrise totale d’une infrastructure privée quand c’est nécessaire et permettre de bénéficier des services ou des tarifs du cloud public là où on le peut.

Ce modèle théorique doit se plier à la réalité pratique. Pour que le cloud hybride fonctionne, encore faut-il que des passerelles entre cloud public et cloud privé existent. Au départ, les fournisseurs de solutions de sauvegarde ont proposé des outils pour migrer les données d’un type de cloud à l’autre et superviser l’ensemble. Aujourd’hui, ce modèle a montré ses limites : du fait de l’incompatibilité des infrastructures en amont et en aval, il n’est pas simple de porter une configuration privée VMware dans des ressources publiques AWS, Azure ou GCP, et inversement.

VMware a donc mis en place des offres « VMware on... » qui consistent à continuer d’utiliser ses technologies en cloud public, pour garantir une compatibilité à 100%. Et moyennant un tarif plus cher que d’ordinaire en cloud public. Et les fournisseurs de cloud public ont fait de même dans l’autre sens, en proposant des infrastructures matérielles, préconfigurées avec tous leurs services, à installer dans le datacenter d’un cloud privé. Et avec tout l’investissement que cela suppose en matière de mètres carrés et d’électricité.

De fait, les cas d’utilisation de chaque modèle ne sont plus aussi clairement délimités qu'auparavant. S’il devient possible d’utiliser du VMware en cloud public et de l’Azure en cloud privé, comment choisir ? Quelle combinaison est la plus adaptée à quel cas d’usage ? Les cartes sont d’autant plus brouillées avec l’arrivée prochaine des clouds Bleu et S3nse. Respectivement, il s’agit d’une partie des clouds publics Azure et Google GCP, privatisée par Orange et Thalès. Cet article tâche de dénouer la complexité de pose la coexistence de tous ces modèles.

Qu'est-ce que le cloud public ? Un fournisseur de cloud public met à la disposition de tous ceux qui le souhaitent du stockage, des machines virtuelles et d'autres services utilisables sur Internet. Bien que les charges de travail soient isolées au niveau logiciel, elles s'exécutent sur une infrastructure partagée. Les principaux avantages du cloud public sont les suivants : La facilité d'utilisation. Comme il n'y a pas d'infrastructure physique à mettre en place et à gérer, il est simple et rapide de commencer à utiliser les services d’un cloud public.

Comme il n'y a pas d'infrastructure physique à mettre en place et à gérer, il est simple et rapide de commencer à utiliser les services d’un cloud public. Une élasticité illimitée. Les clouds publics donnent accès à une capacité d'infrastructure pratiquement illimitée. Quel que soit le nombre d'applications que vous devez exécuter ou la quantité de données que vous voulez stocker, le cloud public peut toujours les gérer.

Les clouds publics donnent accès à une capacité d'infrastructure pratiquement illimitée. Quel que soit le nombre d'applications que vous devez exécuter ou la quantité de données que vous voulez stocker, le cloud public peut toujours les gérer. Des frais prévisibles. La plupart des services de cloud public sont facturés à l’usage. Cela signifie que les entreprises peuvent faire correspondre une dépense à l’utilisation d’un service bien défini, au contraire d’un cloud privé où elles doivent commencer par acheter une infrastructure sans nécessairement savoir en combien de temps elle l’autre rentabilisée.

Qu'est-ce qu'un cloud privé ? Un cloud privé, en comparaison, offre des services uniquement aux utilisateurs de l’entreprise cliente. Traditionnellement, les clouds privés fonctionnent sur l'infrastructure qui appartient à l’entreprise utilisatrice. Cependant, les fournisseurs de clouds publics proposent de plus en plus d’héberger eux-mêmes des clouds privés, c’est-à-dire des infrastructures dédiées à une entreprise et qui fonctionnent en vase clos. En France, ce sont les offres « cloud de confiance », que l’on trouve par exemple chez OVHcloud ou 3DS Outscale. Dans quelques mois, Orange et Thalès proposeront respectivement Bleu et S3ense, des clouds privés qui fonctionnent avec des copies des infrastructures d’Azure et de GCP. AWS lui-même propose d’héberger des cloud privés, via son offre Amazon Virtual Private Cloud. L'utilisation de clouds privés présente de nombreux avantages : Le contrôle. Étant donné que les utilisateurs de clouds privés sont généralement propriétaires de leur infrastructure d'hébergement et des logiciels utilisés pour exécuter les services, ils ont une visibilité totale sur leur cloud et contrôlent la façon dont il est configuré. En particulier, ils maîtrisent la performance de leurs machines virtuelles, alors que des baisses de puissance peuvent être observées sur des infrastructures partagées en cloud public quand l’activité de tous les utilisateurs est plus importante.

Étant donné que les utilisateurs de clouds privés sont généralement propriétaires de leur infrastructure d'hébergement et des logiciels utilisés pour exécuter les services, ils ont une visibilité totale sur leur cloud et contrôlent la façon dont il est configuré. En particulier, ils maîtrisent la performance de leurs machines virtuelles, alors que des baisses de puissance peuvent être observées sur des infrastructures partagées en cloud public quand l’activité de tous les utilisateurs est plus importante. La sécurité. Les clouds privés peuvent être totalement isolés d'Internet, afin de réduire le risque d'attaques transmises par le réseau ou celui que les données soient exploitées par des services tiers du fournisseur. Certains services de clouds publics peuvent également être cachés derrière des pare-feu de clouds, mais en fin de compte, il est impossible de déconnecter entièrement les clouds publics d'Internet.

Les clouds privés peuvent être totalement isolés d'Internet, afin de réduire le risque d'attaques transmises par le réseau ou celui que les données soient exploitées par des services tiers du fournisseur. Certains services de clouds publics peuvent également être cachés derrière des pare-feu de clouds, mais en fin de compte, il est impossible de déconnecter entièrement les clouds publics d'Internet. Le coût. Le coût total de possession d'un cloud privé peut être plus faible, en particulier quand les entreprises maintiennent le cloud privé en service pendant de nombreuses années, afin de maximiser le retour sur investissement. Les modèles de cloud public et privésont différents facteurs de sécurité, de coût et d'administration.

Qu'est-ce que le cloud hybride ? Le cloud hybride est une architecture de cloud qui combine des ressources des clouds public et privé. Il existe plusieurs façons de construire un cloud hybride : Exécuter des services de cloud public sur une infrastructure privée, via des équipements serveur comme AWS Outposts ou Azure Stack ;

Exécuter une plateforme comme Kubernetes ou VMware au-dessus d'une infrastructure de cloud public, afin d'obtenir plus de contrôle que les entreprises n'en auraient si elles utilisaient directement l'infrastructure ou les services d’un cloud public.

Répartir les types de charges de travail entre un cloud privé (ou un datacenter sur site) et un cloud public, avec un outil d’intégration et de gestion centralisé pour tout administrer ensemble. Quelle que soit l'approche adoptée par les entreprises, les principaux objectifs d'un cloud hybride sont d'obtenir simultanément les avantages suivants : Le contrôle. Les clouds hybrides visent à donner aux entreprises plus de contrôle sur les environnements de cloud qu'elles n'en auraient dans un cloud public traditionnel.

Les clouds hybrides visent à donner aux entreprises plus de contrôle sur les environnements de cloud qu'elles n'en auraient dans un cloud public traditionnel. La simplicité . En utilisant les ressources du cloud public là où elles sont le plus utiles, les clouds hybrides peuvent offrir une expérience de configuration et d'administration plus simple qu'un cloud privé.

. En utilisant les ressources du cloud public là où elles sont le plus utiles, les clouds hybrides peuvent offrir une expérience de configuration et d'administration plus simple qu'un cloud privé. La sécurité : les clouds hybrides peuvent atténuer certains problèmes de sécurité du cloud public en offrant un meilleur contrôle sur l'endroit où les charges de travail sont hébergées, sur la manière dont elles sont sécurisées et concernant les éléments disponibles à des fins d’audit de la sécurité. Les trois modèles de déploiement du cloud.

Souveraineté : qui est propriétaire de l'infrastructure hôte ? Dans un modèle de cloud public, le fournisseur possède et gère l'infrastructure sous-jacente. Si ce fournisseur est américain, toutes les ressources qu’il héberge – dont les données des entreprises – sont soumises au CLOUD Act. Dans un modèle de cloud privé seul, installé dans un datacenter local, l’entreprise gère une infrastructure qui lui appartient. La loi qui s’applique est donc celle qui s’applique aussi à l’entreprise. Techniquement, l’entreprise doit fournir l’effort d’administrer son infrastructure. Les outils de VMware, d’OpenStack ou de Kubernetes, pour ne parler que des plus célèbres, l’aident dans cette tâche. Que ces outils et cette infrastructure soient infogérés par un tiers ne change rien à la propriété. Cela se complique dans un modèle de cloud hybride. Il y a trois modèles. D’abord, un cloud privé hébergé chez un fournisseur de cloud public appartient au fournisseur de l’infrastructure sous-jacente. Par exemple, les Américains VMware dans le cas de VMware on AWS, ou AWS dans le cas d’Amazon Virtual private Cloud. Mais c’est l’entreprise cliente qui administre ses ressources. On a à la fois la complexité d’un cloud privé et la non-souveraineté d’un cloud public américain. En ce qui concerne l’infrastructure matérielle qui importe des services de cloud public dans le datacenter d’un cloud privé (AWS Outposts, par exemple), elle continue d’appartenir et d’être gérée par le fournisseur de cloud public, donc d’être soumise au Cloud Act. En revanche, dans ce type de cloud hybride, l’entreprise cliente paie – en plus - l’électricité consommée par l’infrastructure locale de cloud public. La souveraineté ne s’applique ici qu’aux données qui restent cantonnées à la partie privée du cloud hybride. Enfin, dans des cas comme Bleu et S3nse, qui seront des clouds privés basés sur des technologies de cloud public (à la manière d’Amazon Virtual private Cloud pour reprendre un exemple précédent), le fournisseur de cloud qui possède et gère les infrastructures n’est plus ni Azure, ni GCP, mais, respectivement, les Français Orange et Thalès. Le Cloud Act n’a donc a priori pas de raison de s’appliquer.