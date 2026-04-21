Amer Sports : à fond dans la course à la modernisation IT

Le groupe multinational Amer Sports refond son socle technologique. Il modernise les systèmes IT qui soutiennent ses opérations depuis plusieurs années. Mais en 2026, l’entreprise a accéléré son rythme, en décidant d’investir 400 millions $, contre « seulement » 310 millions en 2025. Avec l’IA en ligne de mire.

Basée à Helsinki et désormais sous pavillon chinois, le groupe exploite des marques de sports de plein air comme Salomon, Arc'teryx ou Wilson.

Une grande partie de la progression de ces dépenses s’explique par des investissements jugés « stratégiques » dans l’IT. Plus précisément dans la modernisation des applications métiers, dans le e-commerce, dans la data et dans le prédictif, liste Donghai Chen, chief digital officer.

« Les plateformes cœurs sont les fondations qui permettent à l’IA d’être appliquée à grande échelle. » Donghai ChenDirecteur numérique, Amer Sports

Les projets IA sont menés en parallèle de ceux en rapport avec les systèmes « cœurs ». Donghai Chen considère la relation entre les deux types (infrastructure et IA) comme « délibérément complémentaire ».

« Les plateformes cœurs sont les fondations qui permettent à l’IA d’être appliquée à grande échelle », souligne-t-il.

« L’IA, en retour, accélère et amplifie la valeur créée par les investissements dans les fondations. Les deux se renforcent mutuellement. Quand l’IA est introduite sans fondations suffisantes, l’impact tend à rester localisé et expérimental plutôt que de se traduire par des gains de productivité durables. »

« L’IA, en retour, accélère et amplifie la valeur créée par les investissements dans les fondations. » Donghai ChenDirecteur numérique, Amer Sports