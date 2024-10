Réseau : le nouvel eldorado du Smart Optical Networking

Le Smart Optical Networking (réseau optique intelligent) désigne l'évolution des réseaux optiques vers des systèmes plus flexibles, automatisés et intelligents, en intégrant des technologies avancées pour optimiser l'efficacité, la gestion et les performances des infrastructures de communication. Il combine les capacités des réseaux optiques traditionnels avec des technologies telles que l'intelligence artificielle (IA), le machine Learning, la virtualisation et les logiciels d'orchestration.

45 ans pour se déployer La tendance n’est cependant pas nouvelle. Elle trouve son origine dans un article publié en 1969 par Stewart E Miller intitulé « Integrated Optics, an introduction » paru dans la revue Bell System Technical Journal. Pour la plupart des spécialistes, il s’agit de la première contribution majeure à cette technologie largement répandue 45 ans plus tard. Le Smart Optical Networking repose sur trois principes clés que sont l’automatisation, la capacité de programmation et l’utilisation de l’IA comme du Machine Learning. L’automatisation consiste à confier à des logiciels les processus de configuration et de gestion du réseau, ce que l’on nomme le Software Defined Network (SDN). En second lieu, l’utilisation d’APIs permet de contrôler le réseau de façon centralisée et dynamique ce qui offre une gestion plus agile et permet de diminuer sensiblement les coûts de maintenance. Enfin, l’introduction de l’IA analyse les données en direct afin de détecter pannes ou anomalies potentielles, ce que l’on appelle communément la maintenance prédictive. Le marché du Smart Optical Networking est en pleine expansion, alimenté par la demande croissante en bande passante, l'augmentation des réseaux 5G, la prolifération des centres de données, et la montée en puissance des solutions cloud ou encore de l'Internet des objets (IoT). Cette évolution des réseaux optiques vers des systèmes intelligents, automatisés et programmables crée de nombreuses opportunités pour les entreprises de télécommunications, les fournisseurs de services cloud, et les industries de haute technologie. Les principaux acteurs du secteur sont Arelion, Ciena, Alcatel-Lucent, Cisco ou encore infinera. Selon différentes études, le marché des réseaux optiques devrait atteindre près de 14 milliards de dollars par an à l’horizon 2030, contre un peu plus de 5 milliards aujourd’hui. Soit une croissance annuelle supérieure à 10% chaque année. Durant l’une des sessions de Network X, Mattias Fridström est revenu sur les avancées actuelles des réseaux optiques, en particulier grâce à l’utilisation de l’intelligence artificielle et, ce, de manière réciproque. En effet, si le thème principal était l’utilisation de l’IA pour améliorer la photonique, cette dernière contribue également aux progrès de l’IA. Mattias Fridström est vice-président & chief evangelist au sein de l’entreprise Arelion (ex Telia Carrier), l’un des principaux opérateurs large bande européen. Arelion opère 75000 kms de fibres optiques pour desservir 129 pays en Europe, Etats-Unis et Asie.