Datacenters : les meilleurs logiciels pour les gérer en 2026

Le marché des datacenters est en constante évolution, ce qui nécessite une adaptation des logiciels de gestion des infrastructures des centres de données, ou DCIM (DataCenter Infrastructure Management). Les outils DCIM sont désormais indispensables pour la plupart des datacenters, car la gestion d’opérations complexes, souvent avec des segments très éloignés, peut rapidement dépasser les capacités humaines de traitement.

Selon une étude de MarketsandMarkets, le segment des logiciels de DCIM devrait passer de 3,02 milliards de dollars à 5,01 milliards de dollars d’ici 2029. Cet article examine six des produits DCIM les plus utilisés et les plus reconnus sur le marché : Cormant-CS, EkkoSense, FNT Software, Nlyte Software, Schneider Electric EcoStruxure IT et Sunbird Software.

Bien que le DCIM soit une pratique largement adoptée, de nombreux utilisateurs ignorent encore les capacités réelles des outils et les avantages significatifs qu’ils peuvent offrir dans la gestion de datacenters complexes. Même les utilisateurs de longue date des outils DCIM peuvent rapidement se retrouver dépassés, car ces logiciels se modernisent sans cesse, notamment avec des capacités liées à l’IA.

En général, le DCIM est une suite logicielle permettant de gérer l’infrastructure d’un datacenter et les ressources qu’il utilise. En termes simples, les outils DCIM collectent des données provenant des systèmes informatiques et des installations, les consolident en informations pertinentes et les communiquent en temps réel. Cela permet une gestion intelligente, une optimisation et une planification future des ressources du centre de données, notamment la capacité, l’alimentation électrique, le refroidissement, l’espace, le réseau et les actifs présents.

Avant d’adopter des outils DCIM, il est recommandé aux acheteurs potentiels de procéder comme suit :

Déterminez les aspects de votre activité qui peuvent le plus bénéficier d’une amélioration de l’information. Limitez-vous à un ou deux domaines ; plus de trois serait probablement excessif. Essayer d’en faire trop à la fois est la principale cause d’insatisfaction et d’échec vis-à-vis d’un produit. Concentrez-vous sur les offres qui mettent en avant ces fonctions et caractéristiques. Obtenez des versions d’essai ou des démonstrations des deux ou trois outils qui semblent le mieux répondre à vos besoins. Vérifiez s’ils sont faciles à mettre en œuvre et intuitifs à utiliser. Par exemple, si l’audit et le suivi des actifs sont essentiels, examinez comment ils sont réalisés et dans quelle mesure chaque approche est réaliste pour vous. Si l’objectif est d’optimiser l’alimentation et le refroidissement, voyez comment les produits y parviennent et examinez comment les améliorations annoncées en matière d’efficacité ont été obtenues. Discutez avec des clients existants pour obtenir des commentaires de première main sur leurs expériences. Cela vous aidera à comprendre les ressources humaines nécessaires à une mise en œuvre réussie. Envisagez un produit modulable si vous prévoyez des besoins futurs plus importants. Cependant, assurez-vous qu’il peut intégrer les ressources utiles dont vous disposez déjà. N’ajoutez des fonctionnalités que lorsque vous avez appris à maximiser la valeur de ce que vous avez, ce qui peut signifier compléter votre package initial ou acquérir un autre produit compatible répondant mieux à ces objectifs supplémentaires spécifiques. Assurez-vous de pouvoir affecter les ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre et à la maintenance du produit sélectionné. Prévoyez un budget pour la personnalisation, qui est généralement nécessaire, ou pour la surveillance hébergée, que vous pourriez désirer si vous ne disposez pas d’un personnel suffisant. Les produits DCIM sont essentiellement des systèmes de gestion de bases de données. Ils peuvent être configurés pour effectuer de nombreuses tâches automatiquement, mais ils peuvent nécessiter une saisie manuelle des données et une programmation pour les maintenir à jour. Examinez les programmes de formation des fournisseurs. Posez-vous les questions suivantes : les programmes de formation sont-ils ponctuels ou continus ? Quel est le coût supplémentaire si vous avez besoin d’une formation supplémentaire ? Essayez un programme de démonstration. Avant d’acheter, vérifiez si le programme est intuitif. Une bonne approche consiste à faire comme si vous aviez un nouvel employé dans l’équipe de nuit et qui n’a pas été formé au produit. Choisissez quelqu’un qui n’a jamais vu le programme, mais qui possède de bonnes compétences en matière de navigation à l’écran. Étant donné que la surveillance de l’alimentation et du refroidissement est essentielle pour presque tous les produits DCIM, demandez au fournisseur de simuler une panne majeure. Cette personne peut-elle, sans aide ni accompagnement, isoler rapidement la nature générale du problème et savoir qui appeler ou quoi arrêter ? Évaluez minutieusement ce qui est nécessaire pour garantir un retour sur investissement acceptable pour votre projet DCIM. Basez vos estimations d’économies sur les commentaires des utilisateurs actuels, ou réduisez au moins de 10 à 15 % les estimations fournies par les fournisseurs dans vos calculs de retour sur investissement. Les objectifs de retour sur investissement varient d’une entreprise à l’autre, et vous devrez peut-être même convaincre la direction des avantages opérationnels qui ne peuvent être mesurés en termes monétaires. Évaluez la sécurité. Cela reste essentiel pour tous les produits DCIM, mais se limiter à une communication unidirectionnelle pourrait être trop simpliste. Les informations relatives à la consommation électrique et à la température du datacenter sont probablement inutiles pour un acteur malveillant, mais obtenir des adresses IP, des informations DNS, des chemins d’accès au réseau du routeur ou des accès PDU gérés à distance pourrait être très avantageux pour un pirate informatique. Les exigences en matière de sécurité varient d’une entreprise à l’autre. Examinez-les attentivement, en particulier pour les services basés sur le cloud.

Les six produits DCIM présentés ici, classés par ordre alphabétique, s’alignent sur les moteurs du marché et visent à offrir des avantages concrets, notamment une fiabilité accrue et une réduction des coûts d’exploitation. L’expansion de l’IA et la croissance proportionnelle des mégacentres de données ont obligé ces fournisseurs à étendre considérablement bon nombre de leurs capacités, par rapport à il y a quelques années seulement.

Cormant-CS Cormant-CS, le produit DCIM phare de BGIS, prend en charge la gestion des équipements dans les data centers propriétaires, de colocation et périphériques, avec une prise en charge supplémentaire de la connectivité cloud et de la gestion des infrastructures de campus. Il inclut également l’assistance et les services des fournisseurs de colocation pour un déploiement mondial. La dernière version, Cormant-CS 13.0, introduit des avancées significatives, notamment des capacités de réalité augmentée (RA) pour une visualisation et une connaissance des actifs améliorées. Cette mise à jour optimise également le moteur de script et les intégrations API, garantissant des flux de travail fluides et efficaces. Intégration des données. Cormant-CS continue de traiter les données de gestion des infrastructures comme une ressource partagée, prenant en charge les requêtes et la découverte multiprotocoles sur le réseau avec association, mises à jour et liens automatiques. Plusieurs services API-à-API bidirectionnels prennent en charge les intégrations complexes, tous fournis avec une interface utilisateur pour un service d’extraction, de chargement et de transformation qui prend en charge une intégration approfondie. Certaines options comprennent une base de données de gestion de la configuration, la gestion des services informatiques, la gestion des tickets, l’approvisionnement des fournisseurs, les achats, la gestion des actifs financiers, les fichiers plats, le SQL direct, les équipements virtuels et les plateformes de gestion du cloud. De plus, une API RESTful moderne prend en charge l’intégration bidirectionnelle à haut volume pour l’intégration personnalisée. Gestion des données énergétiques et environnementales. Cormant-CS surveille les équipements et fournit des données en temps réel sur l’alimentation, l’environnement et la capacité. Il dispose d’albums pour stocker des documents et des images liés à des emplacements ou des équipements spécifiques, améliorant ainsi la documentation et la conservation des enregistrements. Des fonctions de recherche sont intégrées pour faciliter l’utilisation, permettant ainsi le filtrage en temps réel de données telles que les plans d’étage, les racks, les alertes et les tâches. Les pages d’accueil comportent des fiches de santé graphiques pour une vue rapide et personnalisée des racks, des équipements et des sites. Des outils avancés d’analyse des données identifient les changements environnementaux et leurs causes, permettant une gestion proactive. Les appareils mobiles peuvent accéder aux données en ligne ou hors ligne grâce à la lecture intégrée des codes-barres. Gestion des archives avec Albums. La fonctionnalité Albums de la plateforme permet aux utilisateurs de stocker et de relier des documents et des images à des emplacements ou des équipements spécifiques, améliorant ainsi la documentation et la gestion des archives. Les fonctions de recherche permettent de filtrer les données en temps réel, telles que les plans d’étage, les racks, les alertes et les tâches, tandis que les fiches de santé graphiques offrent une vue rapide et personnalisée des racks, des équipements et des sites. Capacités d’IA. Les capacités d’IA ont été étendues pour inclure une utilisation accrue des installations et une réduction de la capacité réseau inutilisée. Les fonctionnalités basées sur l’IA simplifient la création de demandes de changement, fournissent des suggestions intelligentes en matière d’emplacement et de connectivité, et garantissent la sécurité et la confidentialité en évitant tout contact externe à l’entreprise. Accessibilité mobile et en temps réel. Cormant-CS prend en charge la mobilité en ligne et hors ligne, garantissant aux utilisateurs l’accès aux enregistrements sur le terrain et l’enregistrement des déplacements et des changements, au fur et à mesure qu’ils se produisent. La documentation instantanée garantit l’exactitude et la fiabilité des enregistrements pendant qu’un technicien effectue le changement. La prise en charge complète des actifs et des câbles à code-barre garantit une saisie des données aussi rapide et précise que possible. Sécurité. Cormant-CS offre une sécurité hautement granulaire basée sur les rôles, s’intègre à Active Directory et au protocole LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) et fournit un chiffrement de bout en bout des applications. Ses mesures de sécurité éprouvées en ont fait une solution de confiance pour les institutions militaires et financières, notamment grâce à sa conformité avec les guides techniques de mise en œuvre de la sécurité du ministère américain de la Défense. Modèles rentables. Cormant propose des services de planification, de gestion de projet, de conseil, d’intégration et de formation spécifiques aux clients pour un déploiement mondial, avec différents modèles de licence et niveaux de prix. Il fournit également des outils de migration pour aider les utilisateurs de Trellis depuis que Vertiv a arrêté sa plateforme DCIM, ainsi que des processus pour faciliter la migration à partir d’autres actifs et logiciels DCIM. Il existe plusieurs types d'équipements utilisés dans les datacenters.

EkkoSense EkkoSense est devenu l’un des principaux fournisseurs de solutions DCIM, grâce à EkkoSoft Critical, son logiciel d’optimisation des performances des datacenters. EkkoSense a été le premier produit à intégrer les technologies d’IA et d’apprentissage automatique aux services traditionnels de surveillance et d’alerte. L’objectif était de fournir une interprétation utile des innombrables données issues des systèmes d’alimentation et de refroidissement des centres de données afin d’améliorer les opérations. Gestion environnementale. Le logiciel pour data centers EkkoSoft Critical offre des fonctionnalités complètes de surveillance, d’évaluation et de gestion de la capacité, ainsi qu’une visibilité opérationnelle pouvant contribuer à réduire les risques thermiques et énergétiques. La réduction des coûts énergétiques liés au refroidissement des datacenters et des émissions de carbone permet de répondre aux exigences environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) des entreprises. EkkoSoft Critical intègre également une fonctionnalité de reporting ESG, qui automatise la production des rapports ESG et d’écoresponsabilité exigés par l’UE depuis janvier 2024. La sortie d’EkkoSense Critical v9.3 élargit encore la visualisation opérationnelle en temps réel des systèmes hybrides complexes qui intègrent le refroidissement par air et par liquide dans le même environnement. Les objets de refroidissement par liquide en 3D comprennent désormais les racks refroidis par liquide, les CDU, le refroidissement par immersion, les refroidisseurs à eau, le refroidissement adiabatique et des modèles mis à jour pour les échangeurs de chaleur passifs et actifs à porte arrière. Agrégation des données relatives à la consommation électrique et au PUE. La fonctionnalité d’agrégation des données relatives à la consommation électrique, qui fait partie de la page EkkoSoft Critical Estate, affiche les données moyennes ou maximales relatives à la consommation électrique sur une période donnée, ce qui facilite considérablement la combinaison des données relatives à la consommation électrique et au PUE provenant de plusieurs salles. Pour les parcs comptant 50 sites, par exemple, cela permettrait de réduire une tâche d’une demi-journée à seulement cinq minutes. Sécurité renforcée. La sécurité a été renforcée pour les utilisateurs ne disposant pas d’une authentification unique (SSO). EkkoSense permet de configurer l’authentification multifactorielle (MFA) à l’aide d’une application d’authentification qui permet de se connecter à l’aide d’un code QR d’authentification. La MFA peut être activée ou désactivée à partir d’un e-mail, les administrateurs pouvant voir l’état MFA de leurs utilisateurs. Richesse de la conception des modèles. Une nouvelle couche permet d’ajouter des éléments de chemins de câbles aux graphiques. Ceux-ci restent masqués dans les modes Viewer et Capacity afin de simplifier les vues 3D, mais sont visibles par défaut dans le mode Editor du logiciel. Il existe également un bouton de basculement du mode Viewer qui permet d’afficher ou de masquer la couche des chemins de câbles. Refroidissement et gestion de l’énergie. Après les équipements informatiques, les systèmes de refroidissement sont les plus gros consommateurs d’énergie dans un datacenter et constituent l’objectif principal de ce logiciel ciblé. Sur la base de mesures effectuées dans plusieurs installations, EkkoSense affirme avoir obtenu des réductions réelles de la consommation d’énergie de refroidissement, de 30 % en moyenne, et avoir libéré jusqu’à 60 % de la capacité de refroidissement inutilisée. Les capteurs sans fil EkkoSense peuvent être fixés aux armoires et placés dans les unités de refroidissement. Le logiciel peut également accéder aux capteurs existants et, si nécessaire, les compléter avec des capteurs sans fil EkkoSense. Tous les points de données sont échantillonnés toutes les cinq minutes, et le moteur d’IA et d’apprentissage automatique analyse les effets des changements. Il en résulte une image dynamique des zones d’influence du refroidissement, qui permet de dire quelles unités de refroidissement fournissent la majeure partie du refroidissement à chaque armoire et dans quelle mesure elles le font. Sur la base de ces informations, ainsi que des détails intégrés à la gestion des actifs, des données sur la puissance totale des racks et d’autres mesures, le logiciel fournit des illustrations en 3D du fonctionnement du système de refroidissement de la salle. Il indique également la consommation électrique par armoire par rapport à la puissance disponible et fournit des instructions spécifiques afin d’optimiser les réglages des systèmes de refroidissement. EkkoSoft Critical peut également s’intégrer à d’autres plateformes DCIM de premier plan, combinant les données de surveillance et d’évaluation avec les données sur les actifs informatiques afin d’offrir une fonctionnalité DCIM étendue.

FNT FNT s’est repositionné, passant de la documentation à la génération de revenus, se définissant comme le jumeau numérique des opérations d’infrastructure, dans le but de transformer la croissance de l’infrastructure en vitesse de génération de revenus. Avec plus de 25 ans d’expérience dans ce domaine, l’infrastructure unifiée de FNT est conçue pour prendre en charge les outils web et les plateformes DCIM numériques virtuelles, cloud et hybrides. L’objectif est de permettre aux entreprises de planifier, d’exploiter et de faire évoluer des environnements complexes en toute confiance. FNT se concentre sur sept domaines principaux : Gestion des actifs et du cycle de vie

Planification et reporting des capacités

Gestion de la connectivité

Gestion et optimisation du réseau

Gestion structurée des câbles

Visualisation

Workflow Gestion de la connectivité. FNT se distingue par l’étendue de sa gestion de la connectivité. Au cœur de l’offre de FNT se trouve FNT Command, qui documente les infrastructures des datacenters. Fonctionnant comme un jumeau numérique fiable et exploitable sur le plan opérationnel, FNT Command couvre les domaines du réseau et des installations. Grâce à l’intégration de Paessler PRTG, les modèles de jumeaux numériques sont unifiés avec la télémétrie en direct, fournissant une surveillance et des alertes en temps réel, afin d’améliorer l’analyse des causes profondes et de réduire le temps moyen de réparation. La modélisation couvre les disciplines liées aux réseaux informatiques et aux installations, y compris les actifs physiques de bout en bout et les connexions logiques et physiques. La modélisation FNT examine désormais l’inventaire des actifs, la monétisation des capacités, les dépendances et les états du cycle de vie, en simulant conjointement l’alimentation, le refroidissement, l’espace et la connectivité afin d’accélérer la rentabilité. Les représentations couvrent les centres de données, les réseaux, les campus et les environnements hybrides. Visibilité des données et des modèles. Pour la 6G et la densification, FNT offre une visibilité de bout en bout, du cœur à la périphérie, grâce à une simulation préalable au déploiement. Une modélisation précise permet d’analyser l’impact, en particulier en cas de perte de redondance. FNT Command détecte les changements et envoie des notifications aux abonnés aux événements, ce qui permet un échange de données en temps réel et met à disposition les informations les plus précises et les plus récentes pour l’analyse et la prise de décision. ProcessCenter fonctionne désormais comme un moteur d’exécution de notation de modélisation des processus métier, de la demande à la mise en service, étendant ses capacités au-delà de la documentation pour inclure l’orchestration des flux de travail de l’entreprise. Cela permet un provisioning, une gestion des changements, une conformité et un audit standardisés. Cela est particulièrement avantageux lorsqu’un degré élevé de standardisation, de transparence, de planification et d’orchestration est nécessaire pour intégrer les processus de provisioning et de changement. Les capacités de visualisation avancées comprennent des vues 2D et 3D haute performance, des cartes thermiques et géographiques qui fournissent une perception spatiale globale et régionale. Les graphiques ont été optimisés pour offrir un rendu réaliste des salles et des équipements, rapprochant ainsi la représentation du data center de son homologue réel, en matière d’apparence et de comportement, ce qui constitue un atout important pour la gestion à distance des sites. L’imagerie est harmonisée avec les formats courants de réalité augmentée et de réalité virtuelle pour les plateformes mobiles, tels que le comportement et le contrôle des modèles USDZ, ce qui permet aux utilisateurs d’adopter facilement ces outils. Dans le domaine de la fibre optique et des télécommunications, FNT réduit les cycles de conception à la commercialisation en unifiant la planification, la construction, la réalisation et l’exploitation. Intégration. Le système IntegrationCenter de FNT est une architecture API low-code et par événement qui assure une synchronisation en temps réel avec les systèmes en aval et permet l’orchestration entre DCIM, SIG et opérations. IntegrationCenter fournit des outils low-code/no-code pour adapter les intégrations sans développement personnalisé. Les capacités d’intégration améliorées rendent le transfert de données entre FNT Command et d’autres applications, rapide, facile et précis. L’interface graphique et la fonctionnalité glisser-déposer permettent aux utilisateurs de créer et d’ajuster les interfaces entre les systèmes. Le logiciel de FNT est un produit standard prêt à l’emploi, mais son IntegrationCenter le rend facilement adaptable aux besoins spécifiques de chaque scénario d’intégration. Tarifs optimisés. FNT propose des modèles commerciaux flexibles, notamment des licences basées sur le nombre d’utilisateurs et des tarifs basés sur le nombre de racks, qui alignent les coûts sur la croissance de l’infrastructure. Les clients peuvent choisir un modèle ou une approche hybrides. Cette flexibilité permet d’aligner les coûts sur la taille et l’utilisation de l’entreprise tout en favorisant une adoption à grande échelle. Les options de déploiement comprennent des architectures sur site, en cloud privé et prêtes pour le cloud, avec des licences par abonnement ou perpétuelles. La mise en œuvre de bonnes pratiques est essentielle pour une gestion de pointe des datacenters.

Nlyte Nlyte Software, une société de Carrier Global Corp., propose une initiative avancée de gestion intégrée des datacenters. L’offre DCIM intègre le système d’automatisation des bâtiments WebCTRL d’Automated Logic à l’Asset Optimizer de Nlyte afin de permettre la gestion et la surveillance des actifs, ainsi que le contrôle des systèmes de sécurité, d’alimentation électrique, de refroidissement et d’éclairage dans un seul et même package. Une partie de l’approche de Nlyte consiste à participer aux équipes stratégiques des clients afin de mieux adapter ses produits aux besoins spécifiques de l’industrie et des clients. Nlyte Software s’adapte à un large éventail d’opérations et de tailles d’installations. Il s’agit notamment de la surveillance DCIM conventionnelle des entreprises, des installations de colocation où la prévision de la capacité est difficile, des services cloud où la gestion des actifs nécessite des mesures pour savoir où exécuter les charges de travail, et des sites informatiques de pointe couvrant les tours de téléphonie mobile et les data centers dans un rack. Prévoir les comportements grâce à l’IA. Avec la sortie de Nlyte Software v16, la société a introduit de nouveaux outils pour répondre à la complexité et à la conformité. Au cœur de cette mise à jour se trouve Nlyte Operational AI, un moteur prédictif conçu pour répondre à la complexité croissante des infrastructures hybrides et pour améliorer la fiabilité et la planification des capacités. Grâce à l’IA pour prévoir les comportements, le logiciel utilise la fonction « prédire et éviter » pour prévenir les pannes imprévues et optimiser le placement des charges de travail des applications. Les fonctionnalités comprennent : Planification de scénarios hypothétiques. L’IA permet aux opérateurs de simuler des changements d’infrastructure, tels que l’ajout de serveurs haute densité, afin d’évaluer leur impact sur l’alimentation et le refroidissement avant tout déploiement physique.

L’IA permet aux opérateurs de simuler des changements d’infrastructure, tels que l’ajout de serveurs haute densité, afin d’évaluer leur impact sur l’alimentation et le refroidissement avant tout déploiement physique. Capacités de placement intelligent. Cette fonctionnalité alloue automatiquement de l’espace pour jusqu’à 100 serveurs et châssis au sein d’un même projet, optimisant ainsi l’utilisation de l’alimentation et du refroidissement sans nécessiter d’intervention manuelle.

Cette fonctionnalité alloue automatiquement de l’espace pour jusqu’à 100 serveurs et châssis au sein d’un même projet, optimisant ainsi l’utilisation de l’alimentation et du refroidissement sans nécessiter d’intervention manuelle. Maintenance prédictive. En corrélant les données de l’ensemble de l’installation, l’IA peut détecter les anomalies susceptibles d’indiquer des pannes potentielles. Cela permet aux équipes de traiter les problèmes de manière proactive plutôt que d’attendre qu’ils surviennent.

En corrélant les données de l’ensemble de l’installation, l’IA peut détecter les anomalies susceptibles d’indiquer des pannes potentielles. Cela permet aux équipes de traiter les problèmes de manière proactive plutôt que d’attendre qu’ils surviennent. Placement intelligent des actifs. Le système identifie automatiquement les emplacements optimaux pour les nouveaux actifs en analysant l’espace U contigu, la disponibilité du refroidissement et les ressources énergétiques. Gestion de la sécurité. La sécurité et la maintenance des micrologiciels sont essentielles dans les centres de données modernes. Nlyte Device Management offre une plateforme indépendante des fournisseurs qui permet la surveillance, la gestion et la mise à jour à grande échelle d’équipements hétérogènes. Elle automatise le processus souvent fastidieux de correction des vulnérabilités sur des milliers d’appareils simultanément, réduisant ainsi la surface d’attaque du datacenter. Rapports de conformité en matière de développement durable. Afin d’aider les entreprises à s’y retrouver dans le paysage réglementaire complexe, Nlyte a lancé une solution spécialisée de rapports de conformité en matière de développement durable pour les data centers. Elle est conçue pour aider les entreprises à respecter les exigences réglementaires strictes, telles que la directive européenne sur l’efficacité énergétique. Elle fournit un tableau de bord en temps réel sur le développement durable et des cadres de reporting automatisés pour suivre automatiquement l’empreinte carbone, la consommation d’énergie et la consommation d’eau, garantissant ainsi la conformité avec les objectifs ESG. En combinant cette capacité de reporting avec une surveillance thermique dense et une optimisation du refroidissement, Nlyte aide les datacenters à optimiser la chaîne de refroidissement pour plus d’efficacité et de disponibilité, permettant ainsi d’atteindre une efficacité maximale tout en respectant des normes environnementales rigoureuses. Les systèmes de refroidissement étant mécaniques, ils nécessitent le plus d’entretien et sont les plus exposés aux incidents critiques. Nlyte se concentre sur la corrélation entre les systèmes de refroidissement et les applications afin de détecter les anomalies et de prévoir les comportements des infrastructures critiques et des systèmes informatiques.

Schneider Electric EcoStruxure IT Le logiciel DCIM de Schneider Electric, EcoStruxure IT, garantit la continuité des activités en permettant une surveillance, une gestion, une analyse, une planification et une modélisation sécurisées. Le logiciel est indépendant des fournisseurs afin de maximiser la flexibilité et le retour sur investissement des clients. Deux des offres Schneider Electric EcoStruxure IT sont EcoStruxure IT Expert et EcoStruxure IT Advisor. EcoStruxure IT Expert est une plateforme DCIM basée sur le cloud qui assure la surveillance en temps réel des équipements Schneider Electric et tiers, et fournit des rapports, des graphiques et des notifications de panne instantanées définis par l’utilisateur. La visibilité « où que vous soyez », les alarmes intelligentes, l’aide à l’équilibrage de charge basée sur l’IA et les informations exploitables garantissent la résilience et l’efficacité des opérations. EcoStruxure IT Advisor est un logiciel sur site et basé sur le cloud pour la gestion des actifs et la planification des capacités. IT Advisor utilise la modélisation et l’automatisation des jumeaux numériques pour optimiser l’espace, l’alimentation, le refroidissement et le réseau dans les environnements sur site, hybrides et de colocation. Les trois principales améliorations apportées à EcoStruxure IT comprennent l’intégration de l’IA et le DCIM prédictif, la mise à l’échelle pour les data centers hyperscale, ainsi que l’écoresponsabilité, la cybersécurité et le déficit de compétences. Intégration de l’IA : un DCIM prédictif. Schneider Electric intègre des analyses basées sur l’IA dans EcoStruxure IT Expert et IT Advisor, faisant passer ces produits au-delà de la surveillance traditionnelle pour offrir une maintenance prédictive, une corrélation intelligente des alarmes et une planification des capacités assistée par l’IA, notamment : Modélisation prédictive de la durée de vie des batteries. Les alertes proactives réduisent les dépenses d’exploitation et les temps d’arrêt.

Les alertes proactives réduisent les dépenses d’exploitation et les temps d’arrêt. Recommandations d’équilibrage de charge basées sur l’IA. Optimise l’efficacité énergétique.

Optimise l’efficacité énergétique. Détection automatisée des anomalies. Identifie les risques avant qu’ils n’affectent les opérations. Évolutivité pour les datacenters de type hyperscale. La croissance des installations hyperscale et de colocation redéfinit l’échelle et la complexité de la gestion des infrastructures. Pour répondre à la demande, EcoStruxure IT utilise : Une élasticité basée sur le cloud. Offre une visibilité globale sur des milliers d’équipements et d’environnements distribués.

Offre une visibilité globale sur des milliers d’équipements et d’environnements distribués. Prise en charge de l’architecture hybride. Assure une gestion transparente, des sites hyperscale aux déploiements en périphérie.

Assure une gestion transparente, des sites hyperscale aux déploiements en périphérie. Automatisation des workflows. S’intègre aux plateformes ITSM telles que ServiceNow pour rationaliser les opérations et accélérer la réponse aux incidents. Cette flexibilité vise à garantir que les opérateurs puissent gérer des écosystèmes tentaculaires sans sacrifier le contrôle ou l’efficacité. Écoresponsabilité, cybersécurité et pénurie des compétences. Les solutions DCIM de Schneider Electric sont conçues pour aider les opérateurs à répondre aux défis suivants : Écoresponsabilité. Les analyses identifient les inefficacités énergétiques et facilitent la production de rapports ESG. Elles aident ainsi les entreprises à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone.

Les analyses identifient les inefficacités énergétiques et facilitent la production de rapports ESG. Elles aident ainsi les entreprises à atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de carbone. Cybersécurité. La surveillance continue des micrologiciels, des certificats et des vulnérabilités renforce la conformité et la résilience face à l’évolution des menaces.

La surveillance continue des micrologiciels, des certificats et des vulnérabilités renforce la conformité et la résilience face à l’évolution des menaces. Pénurie des compétences. Les outils basés sur le cloud et les informations fournies par l’IA simplifient les tâches de gestion, réduisant ainsi la dépendance à l’égard du personnel spécialisé. Associé à NetBotz, la solution propriétaire de Schneider pour la sécurité physique et environnementale, EcoStruxure IT protège la disponibilité, optimise les performances et favorise l’écoresponsabilité dans l’ensemble de l’écosystème du datacenter. NetBotz protège l’infrastructure informatique contre les menaces environnementales telles que les écarts de température et d’humidité, ou la détection de fumée et de fuites d’eau. La sécurité physique offre des options intégrées de détection, de surveillance et de contrôle d’accès aux racks par badge. Conception écoresponsable Au stade de la conception d’un projet, la combinaison d’EcoStructure IT et de Design CFD, un outil distinct de dynamique des fluides computationnelle basé sur le cloud pour les centres de données, garantit un refroidissement suffisant et une meilleure efficacité énergétique. Des années de collecte de données permettent également de réaliser des simulations de refroidissement qui fournissent des cartes thermiques 3D précises à 90 % sans capteurs ni modélisation CFD. Les outils DCIM prennent aussi en charge les fonctions informatiques déployées