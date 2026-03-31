Tixeo va au-delà de la visio

La version 18 de Tixeo arrive. Une version qui sera majeure pour l’éditeur montpelliérain puisqu’elle élargit son périmètre avec une messagerie instantanée (IM) et un module de partage de documents.

Le tout constitue un espace de travail unifié et centralisé, alias des « Workspaces ».

E2EE par nature Tixeo proposait déjà un environnement qui permet de visualiser les membres d’une équipe et de lancer des visioconférences. L’IM et le partage de fichiers le complètent, avec un chiffrement de bout en bout (E2EE) activé par défaut, comme dans sa visio. Cette sécurité, tacle l’éditeur, ne serait pas assurée par la plupart des solutions du marché qui introduiraient, à un moment ou à un autre, une rupture de chiffrement. « Nous avons immédiatement appliqué notre chiffrement de bout en bout propriétaire à l’ensemble du périmètre des Workspaces », confirme Renaud Ghia, président et co-fondateur de Tixeo au MagIT. « La protection technique est donc déjà opérationnelle pour nos clients. »

Des technologies maison Beaucoup de solutions qui se positionnent en alternative (globale ou partielle) à Microsoft 365 s’appuient sur l’open source, en particulier sur NextCloud et sur OnlyOffice. Ce n’est pas le cas de Tixeo. « Nous avons fait le choix stratégique de ne pas nous appuyer sur ces briques tierces. […] C’est un parti pris stratégique et historique depuis plus de 20 ans », explique Renaud Ghia. « Cette approche […] nous permet de maîtriser chaque ligne de code et d’assurer un chiffrement de bout en bout réel, sans aucune rupture ni dépendance technologique extérieure. » Pour le président de Tixeo, cette indépendance est d’ailleurs une condition sine qua non de la véritable souveraineté IT. La v18 de Tixeo

Une IA souveraine en local Autre grande nouveauté, la V18 introduit des fonctions d’intelligence artificielle pour la transcription, la traduction et la synthèse des réunions. Là encore, ces traitements sont réalisés sans rompre le chiffrement, y compris pendant les phases de calcul. L’éditeur s’appuie sur des modèles de Mistral, déployés en local (en on-prem, ou en cloud privé), sans exposition à des services tiers. L’IA reste compatible avec le chiffrement E2EE natif de la plateforme. Quant aux requêtes et aux données, elles ne seraient ni réutilisées ni mémorisées.