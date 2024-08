Comment Aura Aero pilote la conception de ses avions hybrides et électriques

Lucide. C’est sans doute le mot le plus approprié pour qualifier la stratégie d’Aura Aero. La startup se consacre au développement et à la fabrication d’avions hybrides et électriques de série, dits « écoresponsables ». Fondée en 2018 par trois anciens d’Airbus, elle déploie actuellement ses activités sur deux sites industriels, l’un situé à Toulouse, l’autre à Bernay, en Normandie.

Dans le cadre du programme Integral, Aura Aero a d’abord créé un avion biplace de formation à capacité voltige. Il est muni d’un moteur thermique, d’un train classique et d’un parachute de secours (Integral R).

Elle a par la suite développé une variante (Integral S) avec un train tricycle et un moteur différent (Lycoming IO – 360-M1A au lieu du AEIO-390/A3B6 du même constructeur). Aura Aero s’est ensuite lancé dans la conception d’un modèle totalement électrique (Integral E), équipé d’un engin Safran ENGINeUS. Cet avion est d’ores et déjà désigné comme le « premier remorqueur de planeur électrique français ».

L’Integral R devrait être disponible à la vente d’ici à la fin de l’année. Les certifications EASA CS23 et FAA sont en cours. L’Integral S devrait passer ses certifications au premier trimestre 2025 pour une commercialisation dans la foulée. L’Integral E, lui, réalisera sous peu son premier vol.

Il s’agissait, selon David Roche, de bâtir un « pilier digital fort ». « Aujourd’hui établir un projet industriel en France réclame de passer par des moyens numériques nous permettant de gagner en efficacité et d’apporter d’autres services en interne, pour nos clients et nos partenaires futurs », assure-t-il.

« Quand je suis arrivé chez Aura Aero [en 2021], il y avait 25 employés et l’équipe “digital” était composée de deux personnes », indique David Roche, Chief Digital Officer adjoint chez Aura Aero. « Aujourd’hui, nous sommes 250 et il y a 50 personnes au sein du pôle digital, ce qui constitue une grosse équipe pour un modèle industriel ».

Celui-ci est consacré au développement d’un avion à motorisation hybride doté d’une capacité de 19 passagers (ou 8 en version d’affaires) ou de 1,9 tonne de transport de marchandises. Il sera doté de huit moteurs électriques alimentés par quatre batteries, et de deux turbogénérateurs Safran Helicopter Engines . La promesse ? Réduire les frais d’exploitation des transporteurs régionaux tout en abaissant de 80 % les émissions carbone sur des trajets de 200 miles nautiques (environ 370 kilomètres). Son rayon d’action ? Environ 1500 kilomètres. Aura Aero dit avoir reçu plus de 570 promesses d’achat. Son carnet d’intentions de commandes consacré à ERA serait déjà valorisé à près de 8,5 milliards d’euros.

L’entreprise qui a levé 55 millions d’euros en 2023 prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 3 milliards d’euros en 2024. Aura Aero justifie cet engouement par le fait que le trafic aérien devrait doubler d’ici à 2045. Selon l’association du transport aérien international, il pourrait manquer jusqu’à 38 000 pilotes en 2030 rien qu’aux États-Unis et il serait nécessaire de former 500 000 à 600 000 pilotes dans le monde entier au vu des prévisions de trafic.

Stratégie IT : la tête dans les nuages, mais pas « les deux pieds dans le même sabot »

D’emblée, l’équipe IT et la direction ont fait le choix du cloud.

« Nous sommes “cloud native”, nous n’avons pas d’infrastructure IT en propre et nous n’achetons que des solutions SaaS, PaaS et IaaS », affirme David Roche. « En local, nous faisons tout sécuriser par Nexans. Et comme nos moyens de conception et de production sont distribués physiquement, nous faisons en sorte de tout interconnecter, que tout soit fluide en matière d’échanges, de processus et de partage de données », poursuit-il.

En sus du site de Toulouse Francazal (3500 m²), et de Bernay (Aura Aero a racheté l’entreprise normande Air Menuiserie en 2020), la PME industrielle ouvrira un site industriel de 1000 mètres carrés à la fin de l’année 2024 au sein de l’université aéronautique Embry-Riddle, à Daytona Beach en Floride. Celui-ci sera consacré au développement d’avions électriques de nouvelle génération ainsi qu’à la finalisation et la livraison des modèles de la famille Integral. Aura Aero a déjà prévu de construire un autre site de 46 000 mètres carrés en Floride pour produire et assembler les avions du programme ERA qu’elle livrera ensuite à ses clients américains. À l’aéroport de Toulouse Francazal, Aura Aero construira une usine de 40 000 mètres carrés pour faire de même en Europe. Les deux sites devraient être opérationnels en 2027.

« Nous savions que nous n’avions pas vocation à rester à 50 personnes et que nos activités ne seraient pas centralisées géographiquement », relate David Roche.

En ce sens, Aura Aero a fait le choix du multicloud. « Nous ne voulions pas mettre les deux pieds dans le même sabot », souligne-t-il. Aura Aero a choisi Google Cloud et AWS.

Pour un concepteur et fabricant d’avions, il y a deux briques technologiques essentielles : sa suite CAO et son PLM.

Les options sont relativement limitées. Dans le monde de l’aviation, traditionnellement il s’agit de choisir entre les logiciels de PTC, de Siemens et de Dassault Systèmes.

En matière de CAO, Aura Aero s’intéressait plus particulièrement à Onshape. « Même avant de rejoindre Aura Aero, moi et mon colistier nous avions conseillé aux fondateurs de se renseigner sur Onshape ».